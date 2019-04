Bỏ bữa ăn sáng hàng ngày, có thể dẫn đến việc bị bệnh tim

New York: Theo bản nghiên cứu của hiệp hội các bác sĩ tim mạch Hoa Kỳ , vừa được công bố trên tạp chí y khoa the Journal of the American College of Cardiology, phổ biến hôm thứ ba ngày 23 tháng 4 năm 2019, thì bữa ăn sáng là một chuyện quan trọng trong việc giữ gìn sức khỏe.

Theo bản tường trình thì bỏ ăn sáng hàng ngày có thể dẫn đến những bệnh liên quan đến tim mạch.

Các nhà khảo cứu đã nghiên cứu những dữ kiện của 6,674 người tuổi từ 40 cho đến 75, trong khoảng thời gian từ năm 1988 cho đến năm 1994 và cái chết của những người này sau đó, và họ thấy là phần lớn những người chết sớm là những người không ăn sáng.

Với cuộc sống ngày càng vội vã, rất đông những người trẻ đi làm hàng ngày, đã không có thì giờ ăn sáng và có biết đâu là việc bỏ ăn sáng đã gây những khó khăn cho sức khỏe sau này.

Theo các nhà khảo cứu thì không ăn sáng có thể làm thay đổi cách biến dưỡng, ngăn cản sự sản xuất chất insulin, làm gia tăng huyết áp, thay đổi mức chất béo lipids.

Những người không ăn sáng cũng là những người không tập thể dục và mất ngủ?