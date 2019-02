Blogger Trương Duy Nhất mất tích?

Nhà báo Trương Duy Nhất, tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Huế, khoa Văn, trước đây là phóng viên báo Đại Đoàn Kết trong nước. Năm 2010, ông trả thẻ nhà báo, hành nghề với tư cách nhà báo độc lập, và sau đó mở trang blog “Một góc nhìn khác”, một trang blog được rất nhiều độc giả theo dõi.

Trương Duy Nhất bị kết án hai năm tù vào năm 2014 theo điều 258 Bộ luật Hình sự CSVN ban hành năm 1999. Tòa án kết tội ông “lợi dụng các quyền Tự do Dân chủ, xâm phạm đến lợi ích nhà nước” do đã viết 11 bài đăng trên trang blog trong đó ông đã chấm điểm Cựu Thủ tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng và yêu cầu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phải ra đi. Ông bị bắt vào Tháng Năm, 2013, và bị giam giữ cho đến ngày tòa tuyên án.

Sau khi được phóng thích vào năm 2015, Trương Duy Nhất tiếp tục viết blog và cư trú tại Đà Nẵng.

Tổ chức Phóng viên không biên giới đã vinh danh Trương Duy Nhất là một trong 100 anh hùng thông tin thế giới.

Tháng 6 năm 2016, Trương Duy Nhất đến Toronto. Trong buổi hội luận với Thời Báo và VIETV, blogger Trương Duy Nhất khẳng định, sau 2 năm tù, anh vẫn không thay đổi quan niệm đấu tranh

“Thay đổi sao được, nếu có chỉ là thay đổi phương cách phù hợp hơn, mềm mỏng hơn, hay căng thẳng hơn, dữ dội hơn, nhưng mục tiêu của tôi là tranh đấu cho dân chủ , nhân quyền, tự do báo chí, vẫn không thay đổi. Tôi vẫn nói khi cần nói, khi xã hội còn ngang trái, và khi trí thức cần lên tiếng”, Trương Duy Nhất nói.

Hôm 1/2, trang The Vietnamese, do hai nhà bất đồng chính kiến ở trong nước là Phạm Đoan Trang và Trịnh Hữu Long biên tập, và luật sư Trần Vi ở Hoa Kỳ làm Tổng biên tập loan tin cho biết cựu tù nhân chính trị Trương Duy Nhất bị mất tích ở Thái Lan sau khi đến văn phòng Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc (UNHCR) tại Bangkok.

Nguồn tin từ gia đình cho biết, Blogger Trương Duy Nhất rời Việt Nam vào đầu tháng 1, tạm trú ở Bangkok 21 ngày và sau đó bặt tin.

Trương Duy Nhất không bị chính quyền Thái Lan bắt giữ và trong danh sách tù nhân tại Trung tâm Tạm giam người nhập cư bất hợp pháp Thái Lan (IDC) không có tên ông.

“Cách nay khoảng 3 tuần (đầu tháng 1) ba có liên lạc với con và báo là ba biết ba đang gặp nguy hiểm, có khả năng sẽ bị truy lùng nên ba phải chạy sang Thái Lan tỵ nạn. Tầm ngày 19/1 thì ba con tới Thái Lan. Ngày thứ sáu 25/01, ba con có tới trụ sở Cao Uỷ Liên Hợp Quốc về người tỵ nạn ở Bangkok Thái Lan để xin tỵ nạn. Con nghe ba nói chỉ là điền vào form những thông tin bản thân rồi sau đó đợi vài tuần họ sẽ kêu đi phỏng vấn. Sau khi ba nộp đơn xong thì đi về nơi tạm trú. Cuộc điện thoại cuối cùng của con và ba là vào tầm 9 giờ tối giờ Bangkok ngày thứ sáu 25/01.

Cả ngày thứ Bảy 26/1 con liên lạc nhưng không thấy ba trả lời, con check đợt online cuối cùng của ba trước khi mất tích là tầm 5 giờ chiều ngày thứ Bảy giờ Bangkok. Từ đó đến nay được 1 tuần, con và mọi người hoàn toàn mất liên lạc với ba con”, cô Trương Thục Đoan, con gái nhà báo Trương Duy Nhất, sinh viên Viện đại học Emily Carr, Vancouver, cho biết.

“Nhất trở thành cây bút nổi tiếng trong nước qua những bài viết chỉ trích không e dè các quan chức cấp cao nhất của chế độ. Từ phương trời xa tôi đọc các bài viết của Nhất và đôi lúc lấy làm kinh ngạc và cảm phục trước sự can đảm và bộc trực của Nhất.

Rồi Nhất bị bắt. Hình ảnh đọng lại trong lòng mọi người và tôi là hình ảnh Nhất bình thản và tự tin đi ra phi trường Đà Nẵng giữa các nhân viên an ninh.

Nhất ra tù vẫn quật cường như ngày nào, vẫn tiếp tục viết. Sau thời gian tôi luyện trong tù, Trương Duy Nhất viết trở lại ít hơn nhưng sắc bén hơn.

Rồi hôm nay tôi bàng hoàng nghe tin Nhất mất tích trên đất Thái sau khi nộp đơn xin tỵ nạn chính trị”, Trần Quốc Việt, bạn học thời đại học của Trương Duy Nhất nói.

Bài viết cuối cùng của blogger Trương Duy Nhất, đăng tải ngày 24/01 là “Cảm hứng Venezuela”:

“Nhìn biển người Venezuela hôm qua, ngẫm cảnh hàng triệu dân Việt xuống đường hò hét sau những trận bóng.

Tôi mong, thú thật là mong đêm nay Việt Nam đừng thắng nữa. Những cơn lên đồng tập thể thế, sẽ làm dân tộc này rồ dại mất.

Dân gần trăm triệu ai người lớn (xin lỗi, nhại câu cụ Tản Đà). Cảm hứng Venezuela, đánh thức được bao người, trong cái đám triệu người xuống đường hò hét đêm nay?

Tự hỏi vậy, để thấy dân Việt mãi không chịu lớn”.

(Ngưng trích)

Một nguồn tin thân cận với nhà cầm quyền Việt Nam xác nhận rằng ông Trương Duy Nhất đã bị bắt tại Thái Lan, nhưng “tin mật” này chỉ được phép loan báo sau dịp Tết Nguyên Đán, thông tấn VOA đưa tin.

Gần đây, an ninh Cộng sản Việt Nam đã bất chấp công pháp quốc tế, đột nhập các nước khác bắt người và sau đó giải giao về nước bằng nhiều phương cách, như bắt ông Trần Bắc Hà ở Campuchia, ông Phan Văn Anh Vũ ở Singapore, hay ông Trịnh Xuân Thanh ở Đức.

“Mong muốn của con lớn nhất hiện giờ là có một câu trả lời chính thức hiện ba con đang ở đâu, an toàn hay không, nếu đã bị bắt thì ai là người bắt ba con và lý do là gì. Con không mong gì hơn ngoài việc ba con được an toàn và tự do, và con mong mọi người lên tiếng ủng hộ và hỗ trợ ba con và gia đình con trong thời gian này. Vì con tin những điều ba con đã và đang đấu tranh cho một nước Việt Nam tốt đẹp hơn là hoàn toàn đúng đắn và không phi pháp hay vi hiến”, cô Trương Thục Đoan nói với các thành viên Cộng đồng người Việt trong buổi gặp gỡ Cộng đồng của Tổng trưởng Di trú Ahmed Hussen, hôm thứ Sáu 01/02.