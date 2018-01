Binh sĩ Bắc Hàn đào tẩu xin chiếc bánh Choco Pie sau khi hồi phục

Theo ABC News, binh sĩ Bắc Hàn đào tẩu hỏi xin một chiếc bánh Choco Pie không lâu sau khi tỉnh dậy sau ca giải phẫu hồi tháng trước.

Sau khi biết được thông tin này, công ty bánh kẹo Orion, nhà sản xuất ra loại bánh được cả thế giới ưa chuộng này gửi tới Bệnh viện Đại học Ajou, nơi tiếp nhận điều trị cho Oh, binh sĩ 24 tuổi tới từ Bắc Hàn hơn 100 thùng bánh và khẳng định sẽ cung cấp loại bánh này cho Oh suốt đời.

Korea Herald dẫn lời đại diện của Orion cho hay: “Chúng tôi gửi những thùng bánh Choco Pie như một món quà chào đón Oh, người phải trải qua rất nhiều khó khăn mới đặt chân được tới Nam Hàn”.

Theo tiết lộ từ những người chăm sóc sức khỏe cho Oh, anh vẫn đang hồi phục nên chưa thể ăn được đồ ngọt. Nhưng một hộp bánh Choco Pie vẫn được đặt trong phòng bệnh theo như nguyện vọng của anh.

Trước đó, Oh tiết lộ rằng khi còn đang phục vụ trong quân ngũ Bắc Hàn, anh từng được các công nhân làm việc tại khu phức hợp công nghiệp chung Kaesong giữa hai nước cho loại bánh này.

Theo Park Ye-Kyong, một công dân Bắc Hàn từng đào thoát sang Nam Hàn năm 2004, mỗi công nhân Bắc Hàn làm việc ở Kaesong mỗi ngày được phát cho 2-3 chiếc Choco Pie như một món ăn nhẹ.

Theo ABC News, các công nhân này là số ít những người Bắc Hàn có cơ hội được ăn món bánh ngọt này vì thông thường đồ ngọt không được sản xuất rộng rãi ở Bình Nhưỡng.

Lý do loại bánh này trở nên đắt đỏ như vậy là bởi năm 2014, Bắc Hàn ban hành lệnh cấm các công ty Nam Hàn cung cấp bánh Choco Pie cho công nhân Bắc Hàn. Thay vào đó là xúc xích và mì ăn liền.