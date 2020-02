Billie Eilish Đứng Đầu Bảng Xếp Hạng Anh Với Ca Khúc Nhạc Phim 007

Billie Eilish là nữ ca sĩ đầu tiên đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc Official Singles Chart của Anh với ca khúc ca khúc “No Time To Die” – ca khúc chủ đề của tập phim mới nhất trong loạt phim về điệp viên 007.

Trước đây, nam ca sĩ Sam Smith (27 tuổi) từng giành ngôi vị đầu bảng với “Writing’s On The Wall” – ca khúc chủ đề của phim “Spectre” (2015).

Billie Eilish 18 tuổi hiện được xem là giọng ca mang tính ‘hiện tượng’, cô vẫn tiếp tục phá vỡ những kỷ lục trong sự nghiệp âm nhạc đang rất thăng hoa của mình.

Eilish tiết lộ rằng cô phải nhận được sự đồng ý của cả nam tài tử Daniel Craig mới mong ca khúc của mình chính thức được trở thành nhạc phim chủ đề của tập phim mới. Eilish cho biết: “Tài tử Daniel Craig có tiếng nói rất lớn trong đoàn phim. Chúng tôi không gặp ông nhưng ông chính là người mà chúng tôi cần phải nhận được sự đồng ý trước khi ca khúc chính thức được sử dụng cho phim”.