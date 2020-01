Billie Eilish đại thắng tại Grammy lần thứ 62

Lần đầu tiên tham dự Grammy, nữ ca sĩ sinh năm 2001 Billie Eilish giành luôn 5 giải thưởng âm nhạc uy tín nhất trong buổi lễ trao giải lần thứ 62 diễn ra đêm 26/1 tại Trung tâm Staples, Los Angeles.

Billie Eilish đoạt giải “Ca khúc của năm” với bản ‘Bad Guy’. Ca khúc do Billie và anh trai Finneas sáng tác, mang chủ đề tình dục, từng gây tranh cãi vì phát hành trước khi Billie EIlish tròn 18 tuổi. Khi nhận giải, Finneas cho biết cùng em gái sáng tác nhạc trong phòng ngủ và nay thành công tại lễ trao giải danh giá bậc nhất thế giới. Anh hy vọng mình và em gái là tấm gương cho các bạn trẻ đam mê âm nhạc, tiếp tục sáng tạo.

Ca sĩ trẻ tuổi còn oanh liệt giành các giải “Ghi âm của năm”, “Album của năm”, “Nghệ sĩ mới hay nhất” và “Album Pop hay nhất” (When We All Fall Asleep, Where Do We Go?).

Trong phần biểu diễn, Billie chọn ca khúc When the Party’s Over cho màn trình diễn trong lần đầu tham dự Grammy.

Trước đó, Keith Urban lên sân khấu công bố giải “Màn trình diễn Vocal Solo Pop hay nhất” dành cho ca sĩ trẻ Lizzo.

Bộ đôi Dan + Shay thắng giải “Màn trình diễn nhạc đồng quê theo cặp/nhóm hay nhất” với ca khúc “Speechless”.

Nghệ sĩ hài độc thoại Dave Chappelle giành giải “Album hài hay nhất” với chương trình “Sticks & Stones”, phát sóng trên Netflix. Chương trình khai thác nhiều vụ tai tiếng trong giới nghệ sĩ Mỹ như bê bối ấu dâm của Michael Jackson, vụ án tình dục của “ông hoàng R&B” R. Kelly…

Rapper Mỹ Tyler, the Creator đoạt giải “Album rap hay nhất” với “IGOR”. Ca sĩ đưa bạn thân nhất lên sân khấu cùng nhận giải, và cho biết người này chưa từng bỏ lỡ một đêm diễn nào kể từ khi anh chưa nổi tiếng.