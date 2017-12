Biểu tình vì nhân quyền cho đồng bào trong nước

Từ đầu năm đến nay, Hà Nội đã gia tăng đàn áp, bắt giữ, và tuyên các bản án tù khắc nghiệt đối với hơn 20 thành viên các tổ chức xã hội dân sự tranh đấu ôn hòa vì dân chủ, nhân quyền và toàn vẹn lãnh thổ: Phan Kim Khánh, Trần Hoàng Phúc, Trần thị Nga, blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Nguyễn Văn Hóa, Nguyễn Văn Oai…

Trước sự vi phạm nhân quyền ngày càng trầm trọng của nhà cầm quyền CSVN, Cộng đồng Người Việt Tự Do Ottawa cùng các hội đoàn: Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Ontario, Nhóm Yểm Trợ Nhân Quyền VN tại Montreal, Hội Chiến sĩ Cựu Tù Nhân Chính Trị – Khu hội Montreal, tổ chức Cassava, Đảng Vì Dân – Toronto, Đoàn Thanh Niên Phan Bội Châu, Ủy Ban Yểm trợ Phong trào Dân chủ Quốc nội – Toronto, Câu lạc bộ Thân hữu Việt Tân, Cơ sở Việt Tân Toronto, Hội Người Việt Cao Niên Ottawa, hôm chủ nhật 10-12 lúc 1 giờ trưa, đã phối hợp tổ chức xuống đường vì Nhân quyền cho Việt Nam nhân ngày Nhân quyền Quốc tế 10 tháng 12.

Hiện diện trong cuộc biểu tình còn có ông David Kilgour, cựu phó chủ tịch Quốc Hội Canada, cựu Quốc vụ khanh đặc trách khu vực Thái Bình Dương.

Bất chấp thời tiết mùa Đông lạnh buốt, hơn 100 đồng bào hưởng ứng lời kêu gọi xuống đường, đã tập hợp trước Tòa đại sứ Cộng sản Việt Nam, 55 đường Mackay, Ottawa để phản đối hành vi đàn áp những người bất đồng chính kiến của nhà cầm quyền trong nước.

Sau nghi thức khai mạc, ban tổ chức đã trình bày lý do tổ chức biểu tình. Kế đến, các đại diện đoàn thể và thanh niên thuộc thế hệ trẻ đã lần lượt lên tiếng tố cáo hành động bán nước và áp bức dân lành của Hà Nội.

Những người biểu tình mang theo các biểu ngữ thể hiện thông điệp của Cộng đồng ngưởi Việt Canada gửi Hà Nội: Dân chủ cho Việt Nam, Nhân quyền cho Việt Nam, Trả tự do cho tù nhân lương tâm…

Cuộc xuống đường của Cộng đồng người Việt Toronto, Montreal và Ottawa đã kết thúc vào lúc 2 giờ 30 chiều cùng ngày.



Ảnh: Hà Quyên