Biểu tình phản đối tổng thống Trump ở Ottawa

Ottawa: Trong sáng hôm thứ hai ngày 30 tháng giêng, hàng trăm người đã biểu tình trước tòa đại sứ Hoa Kỳ ở thành phố Ottawa, để phản đối việc tổng thống Mỹ đã ký sắc lệnh, cấm không có cư dân của 7 quốc gia Hồi giáo, được vào Hoa Kỳ.

Theo lời ông Paul Dewar, một cựu dân biểu đảng NDP và là một trong những người có mặt trong cuộc biểu tình thì trong cuộc biểu tình này là ” chúng ta đã đoàn kết để chống lại những ai muốn chia rẽ. Chúng ta đón chào những ai muốn tỵ nạn và chúng ta nói với ông Trump là chính sách ngăn cản người tỵ nạn sẽ không được đón nhận ở Canada”

Những người biểu tình đã diễn hành trước tòa đại sứ Mỹ, hô to những khẩu hiệu như “”No hate, no fear, refugees are welcome here,” và “No bans, no walls, sanctuary for one and all.”