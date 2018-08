Biểu tình hừng hực khí thế đấu tranh của người Việt Houston

Trưa thứ bảy 4/8/2018 Ban đấu tranh chính trị hợp cùng ban đại diện cộng đồng người Việt Quốc gia và vùng phụ cận đã tổ chức buổi biểu tình quy mô để chuyển lửa đấu tranh, đồng hành cùng người trong nước, trước Tòa Lãnh Sự VC ở Houston. Đặc biệt biểu tình lần này có sự tham gia của nhiều cộng đồng bạn như : Chủ tịch cộng đồng New York, Nam California, Bắc California, Dallas, Tarant County, San Antonio, Canada, chiến sĩ Võ Đại Tôn ở Úc Châu và phái đoàn Hưng Ca.

Cùng ngày hôm ấy, Chợ đêm lần thứ 19 do ban đại diện cộng đồng người Việt quốc gia Houston và VPC đã tổ chức buổi đón mừng anh Will Nguyễn được trả tự do sau khi anh về VN tham gia biểu tình cùng người trong nước chống luật An ninh mạng và luật Đặc khu kinh tế nhằm cho Trung cộng thuê mướn đất dài hạn 99 năm, bị nhà cầm quyền CSVN đàn áp, đánh đập dã man và bắt giam 40 ngày.

Nghị viên Steve Le và cộng đồng ca ngợi tuổi trẻ dám dấn thân vào chổ hiểm nguy và đặt nhiều câu hỏi với Will. Will cũng kể lại câu chuyện 40 ngày bị giam cầm trong lao tù cộng sản.

Chương trình văn nghệ tại Chợ Đêm mọi người được nghe nhạc đấu tranh do đoàn Hưng Ca từ khắp nơi đến, lời ca hùng hồn làm lòng người sôi sục khí thế đấu tranh quyết diệt CSVN để dân tộc Việt được tự do, dân chủ và nhân quyền, giúp các tù nhân lương tâm sớm thoát cảnh lao tù, khổ nhục.

Bạch Cúc