Biểu tình chống chiến dịch văn hóa vận của Cộng sản Việt Nam

Hưởng ứng thông báo kêu gọi xuống đường chống âm mưu văn hóa vận của nhà cầm quyền Hà Nội, dù nhiệt độ xuống thấp âm 10 độ C, cộng thêm gió, tưởng chừng như trừ 20 độ C, hơn 200 đồng bào tỵ nạn Cộng sản ở Toronto và vùng phụ cận, hôm chủ nhật 08/01, lúc 3 giờ chiều, không ngại thời tiết khắc nghiệt, đã tập trung trước hí viện Toronto Centre for the Arts, 5040 Yonge St. Toronto, để phản đối sự hiện diện của đoàn văn công Cộng sản Việt Nam tại Toronto.

Theo bích chương quảng cáo. buổi văn nghệ do một nhóm có danh xưng hoàn toàn xa lạ với Cộng đồng người Việt Toronto, mang tên “Hiệp hội Đồng hương Toronto” tổ chức.

Cũng theo quảng cáo được phổ biến, đây là chương trình ca múa hài kịch đặc biệt, mừng Xuân Đinh Dậu, mừng sinh nhật Canada 150 tuổi, do “danh hài số 1 Việt Nam” Chí Trung cùng nhiều “nghệ sĩ nổi tiếng” và đoàn văn công của Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam trình diễn, có khoản đãi bánh tét, bánh chưng, nước uống miễn phí nhưng với giá vé rẻ mạt: $20, $30, $40.

Lo ngại phản ứng mạnh mẽ của đồng bào tỵ nạn Cộng sản chống lại nghị quyết 36 của Hà Nội, chủ trương dùng văn hóa vận để từng bước xâm nhập vào Cộng đồng người Việt Toronto, những người tổ chức buổi văn nghệ nói trên đã thiết lập hàng rào bảo vệ an ninh dày đặc ngay từ ngoài cửa, và yêu cầu khán giả “chuẩn bị cho kiểm soát túi xách”.

Tiên liệu được thói quen tráo trở cố hữu, “mập mờ đánh lận con đen” của Cộng sản, lợi dụng danh nghĩa Cộng đồng, B.s Lê Thuần Kiên, Chủ tịch Liên hội Người Việt Canada, đã vào tận cửa, để giải thích với nhân viên thông tấn CTV rằng Hội Chợ Tết Cộng đồng chính thức sẽ được tổ chức vào tuần sau ở International Centre, không phải ở nơi này.

Sau nghi thức chào cờ, lần lượt đại diện các hội đoàn, đã lên tiếng tố cáo chế độ Hà Nội bán nước, hại dân, chà đạp nhân quyền, bóp nghẹt quyền sống của người dân, đàn áp, bắt bớ, giam cầm những người bất đồng chính kiến tranh đấu vì Tự do, Dân chủ cho dân tộc.

Xen kẽ các phần phát biểu của đoàn thể, những người xuống đường đã đồng ca các ca khúc đấu tranh và hô vang khẩu hiệu đả đảo Cộng sản.

Mang chương trình văn hóa có tính cách tuyên truyền vào nơi định cư của Cộng đồng người Việt, nhà cầm quyền Hà Nội đã thách thức lại sự kiên nhẫn, tính nhân bản và lòng yêu chuộng tự do của người Việt tỵ nạn cộng sản, nhiều người xuống đường nhận định.

Cuộc biểu tình do Liên hội Người Việt Canada, Hội Cựu Quân Nhân QL/VNCH Ontario, Hội Ái hữu Cựu SVSQ/TB Thủ Đức Ontario, Trung tâm Cộng đồng Mississauga, Liên Minh Dân chủ Canada, Ủy Ban Yểm Trợ Phong trào Dân chủ Quốc nội Toronto, Hội Phụ Nữ Toronto, Đảng bộ Việt Tân Toronto, Hội Cao Niên Misissauga, Hội Vận động bầu cử và Dân sự, The Vietnamese Toronto Marching Band, Hội Cao Niên VN North York, Hội Người Việt Kitchener-Waterloo-Guelph-Cambridge, Hội Bảo tồn Văn hóa Hùng Vương cùng phối hợp thực hiện, đã kết thúc vào lúc 6 giờ chiều cùng ngày.

Cộng đồng Người Việt Quốc Gia vùng Montréal, hôm thứ Tư 11/01, lúc 7 giờ tối, cũng đã khẩn cấp tổ chức biểu tình chống đoàn văn công Nhà hát Tuổi trẻ lưu diễn ở khách sạn Holyday Inn, 999 rue Saint Urbain, Montréal.