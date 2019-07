Biết thêm về đường dây kết hôn giả lớn nhất Houston

Tài liệu của tòa án cho biết trong đường dây kết hôn giả để được nhập tịch Hoa Kỳ với 96 người liên can, những người cầm đầu đã ngụy tạo các album ảnh cưới bằng photoshop.

Tổng cộng hơn 200 tội danh đã được cáo buộc với nhiều cặp “vợ chồng” này và nhiều người khác về tội đã can dự trong vụ làm ăn phi pháp.

Đứng đầu đường dây là một phụ nữ tên là Ashley Nguyễn Yến Duyên, 53 tuổi, quốc tịch Mỹ và làm nhân viên chăm sóc y tế tại gia. Bà là người đứng ra lo toan mọi vụ dàn xếp các đám cưới giả giữa những người ở Việt Nam muốn kết hôn với những người cùng lứa tuổi và có quốc tịch Mỹ, rồi sau đó còn lo ghép ráp các hình ảnh cưới bằng photoshop cùng những hồ sơ hướng dẫn những câu trả lời khi được nhân viên của chính phủ Mỹ phỏng vấn. Bà Ashley Nguyễn Yến Duyên quảng cáo dịch vụ này trên trang Facebook, thu hút trên 150 người Việt ở trong nước đã không ngần ngại bỏ ra đến $70,000 để mong có hồ sơ xin được thẻ xanh và nhập cư hợp pháp vào Mỹ.

Chồng của bà là người lo nhiệm vụ chở những cặp vợ chồng này đến toà hành chính để lo thủ tục ký giấy hôn thú và sau đó đến các văn phòng của Tổng Nha Di Trú để được phỏng vấn. Ngay cả con gái của bà là Nguyễn Phương Khanh, 24 tuổi, cũng góp phần trong vụ này bằng cách chiêu dụ những người bạn học cũ ở trường trung học Elsik HS ở Alief để làm hôn thú giả và sẽ được trả hoa hồng hậu hĩ.

Tuy nhiên các điều tra viên liên bang phát giác một điều kỳ lạ do thói quen. Hầu như tất cả các đơn xin nhập cư vì lý do hôn nhân này đều được gửi cùng trong một phong bì với những tờ khai dùng nét chữ nghiêng rất giống nhau. Cả 30 đơn xin này cũng đều được gửi đi từ cùng một trạm bưu điện ở Houston. Và cuộc điều tra đã dẫn đến những cáo trạng kể trên, với 8 người đến nay đã chịu nhận tội và 25 người khác đang tại đào. Riêng bà Ashley Duyên đã bị thẩm phán ra lệnh giam trong nhà tù vì có nguy cơ sẽ tẩu thoát và cũng có thể đe doạ những nhân chứng khác trong vụ này đang chờ lấy lời khai.

Vụ án này gây sự chú ý vì lôi kéo đến một số lượng đông đảo các luật sư biện hộ cho các bị cáo, chiếm một thời lượng quan trọng trong lịch trình xét xử các hồ sơ tại toà án, dù rằng gian lận về hôn thú chỉ là một tội hình ở cấp thấp. Bị đơn nếu là một di dân không có tiền án có thể sẽ bị lãnh án nhẹ và sau đó gửi trả về nguyên quán. Còn một người có quốc tịch có thể sẽ ngồi tù vài tháng hoặc có thể bị xử phạt tù treo. Nhiều luật sư biện hộ cho rằng vụ này chỉ là ồn ào nhưng không đem lại kết quả xứng đáng với công sức và thì giờ đã bỏ ra của chính phủ.

Một trong những bị cáo là Nguyễn Lê Thiên Trang, hành nghề và có văn phòng luật sư trên đường Westheimer. Những luật sư biện hộ nói rằng cô chỉ là nạn nhân của một vụ “vội vã kết án”. Họ nói rằng cô không hề biết đó là những vụ đám cưới giả.

Một luật sư trong vụ này là Wendell Odom nói rằng rốt cuộc vụ này chỉ là kết quả bi thảm cho giấc mơ được đến nước Mỹ cho nhiều người. Ông nói rằng rất nhiều người bị truy tố trong vụ này cũng là nạn nhân. Họ đồng ý trả tiền và làm đám cưới giả để mong vào được nước Mỹ. Nhưng có thể họ đã phải trả một số tiền rất lớn là cả số tiền dành dụm suốt đời…để rồi sau đó họ sẽ bị xét xử, phải ngồi tù và sau cùng là sẽ bị tống trả về nguyên quán mà trắng tay.