Biển Đông nổi sóng: khu trục hạm Hoa Kỳ đến gần đảo Trường Sa.

Hoa Thịnh Đốn: Theo những tin tức loan báo hôm chúa nhật ngày 30 tháng 9, khu trục hạm Decatur của hải quân Hoa Kỳ đã chạy gần hai đảo nhân tạo của quần đảo Trường Sa, một ngày sau khi hải quân Trung quốc cho tập bắn đạn thật ở biển Đông.

Theo những nguồn tin thân cận thì chiến hạm Decatur đã tiến vào trong phạm vi 12 hải lý quanh cặp Đá Gaven – Đá Lạc (thuộc cụm Nam Yết) và Đá Gạc Ma (tên quốc tế là Johnson Reef).

Trung Quốc đã tiến hành bồi đắp, xây cất tại cả hai nơi này trong những năm gần đây.

Đây là nơi có tranh chấp giữa Trung Quốc với một số nước, trong đó có Việt Nam, và do Bắc Kinh chiếm quyền kiểm soát kể từ 1988.

Trung Quốc lấy Gạc Ma từ tay Việt Nam Cộng Hòa sau trận hải chiến ngày 14 tháng 3 năm 1988.

Hoạt động của tàu Decatur là hành động mới nhất trong các nỗ lực mà Washington gọi là nhằm thực thi “quyền tự do đi lại” ở vùng biển chiến lược.

Hoa Kỳ đã mạnh mẽ chỉ trích việc Trung Quốc bồi đắp đảo nhân tạo và xây cất các cơ sở quân sự trên các đảo ở Biển Đông, và quan ngại rằng việc làm của Trung Quốc sẽ gây cản trở tới quyền tự do đi lại.