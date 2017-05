Bị tâm thần do bệnh ung thư: một người sống sót

Trạng thái thể chất của Jennie đã dẫn đến một căn bệnh tâm thần nan giải, bắt buộc cô phải tìm một hướng đi để hàn gắn và chăm sóc sức khỏe cho mình.

Máu ộc ra, ho một cách không kìm chế được, cảm giác của sự đau đớn và mệt mỏi sẽ không bao giờ kết thúc; tôi ngã lăn xuống dưới sàn nhà, và không thể tự đứng dậy được. Chồng và con trai của tôi lao tới để giúp tôi đứng lên; nước mắt dâng đầy trong mắt của tất cả mọi người khi cái chết dường như đang cận kề.

Trong vòng hai năm rưỡi, chu kỳ của việc thức dậy, cố gắng để tới phòng mạch, bị cắm một mũi kim vào trong cơ thể, một chất lỏng mà tôi không biết rõ là gì nhỏ từng giọt xuống và lấy hết đi tất cả các sinh lượng của tôi, đi về nhà, cố ăn một chút, rồi nôn cho ra bằng hết, và cố gắng để ngủ, là một sự tra tấn cho tôi.

Tôi đã phải trải qua một cuộc phẫu thuật, cắt bỏ một khối u ung thư lớn; bây giờ khi tôi nghĩ lại về nó, cái cục gớm ghiếc đó đã hình thành trong tôi như một ký sinh trùng, chỉ để cố gắng giết chết đi chính chủ nhân mà nó sống nhờ sống gửi.

Vâng, tôi đã sống sót, nhưng anh trai tôi thì không. Ngay khi tôi bắt đầu thuyên giảm thì anh trai của tôi bị chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối. Tôi đã cố gắng để phục hồi cả thể chất lẫn tinh thần từ trận chiến của bản thân tôi để rồi lại bị đẩy vào một trận chiến khác khi phải nhìn anh ấy teo tóp lại và mục rữa ra; cha mẹ của chúng tôi cũng chỉ biết đứng nhìn mà không có thể làm gì khác ngoài việc khóc hết nước mắt, và điều đó lại càng làm tăng thêm sự đau đớn và không khí ảm đạm.

Một cảm giác tuyệt vọng ập đến với tôi, che đi bất kỳ một ánh sáng hay nguồn hạnh phúc nào. Tôi không bao giờ tưởng tượng có một người sống sót sau bệnh ung thư nào lại cảm thấy cô đơn và thất bại, nhưng tôi đã cảm thấy như vậy sau khi anh tôi qua đời – tất cả gia đình của chúng tôi bị bao phủ bởi sự nặng nề đó.

Tôi đã nghĩ đi nghĩ lại về sự bất công của cuộc sống. Trầm cảm là một hậu quả dĩ nhiên của tất cả các chấn thương này; ngày nào tôi cũng nghĩ xem mình có nên tiếp tục sống tiếp hay không khi phải chịu quá nhiều đau đớn đến như vậy. Có lẽ mọi việc sẽ dễ dàng hơn khi tôi buông xuôi và kệ cho mọi chuyện diễn ra và cuốn mình đi. Một người hay một gia đình chỉ có thể chịu đựng được sự mất mát đến một mức nào đó thôi. Sự căng thẳng về tinh thần đã trở thành một căn bệnh ung thư cho chính bản thân nó.

Tôi có thể thú nhận rằng cả chồng và con trai tôi cũng có vấn đề về sức khỏe tâm thần, và vì vậy khi bạn bè bắt đầu nhận thấy những khó khăn của gia đình chúng tôi, họ bắt đầu xa lánh chúng tôi; bạn bè không còn muốn gặp gỡ, hay bắt phôn khi chúng tôi gọi điện, kể cả đến nhà chơi. Khi ung thư đã hết, có một nhóm hỗ trợ đông đúc đến thăm và kiểm tra sức khỏe của tôi, nhưng khi tôi có các dấu hiệu chán nản và tâm trạng của tôi bị ảnh hưởng, nhóm hỗ trợ đó nhanh chóng biến mất. Đi ăn dim sum với bạn bè đã trở thành một chuyện trong quá khứ. Nó gần giống như là một trang sách từ câu chuyện The Scarlet Letter (Chữ cái màu Đỏ), nhưng chữ cái đó đã chuyển thành chữ M. Khi tôi đi bộ trên đường, có vẻ như tôi đã bị đánh dấu với chữ đó và mọi người lảng tránh tôi; điều đó không phải là rõ ràng nhưng đối với những người nhận thấy điều đó bằng một cách nào đó, họ đã tự rút lui khỏi cuộc sống của tôi.

Thật ra thì tôi cũng không trách họ. Các cộng đồng Á Châu thì vẫn có một sự kỳ thị với những người bị bệnh, đặc biệt là với căn bệnh tâm thần.

Tôi cần được sự giúp đỡ và một hôm, tôi tìm thấy một tờ rơi quảng cáo về Hồng Phúc. Sau đó, tôi được vào Dịch vụ Giúp đỡ Cá nhân của họ; tôi cảm thấy may mắn khi nhân viên sức khỏe tâm thần của tôi đã cố gắng lắng nghe và đưa ra những lời khuyên mà thực sự giúp tôi vượt qua được bệnh trầm cảm và những suy nghĩ tiêu cực của tôi. Sau khi là một thành viên của gia đình Hồng Phúc, tôi đã được biết về các chương trình và dịch vụ khác như những hội thảo “hành trình phục hồi” của họ đã cung cấp cho tôi rất nhiều thông tin và tạo điều kiện cho tôi kết nối với những người cùng cảnh. Gặp gỡ những người khác trong cùng cảnh ngộ như tôi đã giúp tôi được yên tâm, an ủi, và chấn an tinh thần. Sự nặng nề mà phủ kín cuộc sống của tôi từ xưa dần dần được kéo ra, với nỗ lực không phải chỉ của riêng tôi. Những người khác cũng giúp tôi kéo nó ra để chỉ cho tôi thấy rằng có hy vọng và niềm hạnh phúc nếu tôi chỉ cần mở mắt ra và bước xuống khỏi giường mỗi ngày.

Tại những buổi hội thảo, các nhân viên Hồng Phúc đã mời một bác sĩ đông y và một người hướng dẫn Khí Công để cung cấp thêm một cách chữa bệnh toàn diện hơn, trong đó việc tạo dựng tâm trí của chúng tôi và cho chúng tôi những phương pháp bổ sung để làm giảm đi sự căng thẳng, suy nghĩ tích cực, và nói chung là cảm thấy tốt hơn. Tôi đặc biệt là rất thích các lớp học về khiêu vũ vì chúng thực sự đã làm cho tôi vui lên mỗi khi tôi gặp chuyện buồn. Tất cả những người tham dự trong nhóm của chúng tôi đã chia sẻ những câu chuyện của mình và đã học để xây dựng một nhóm hỗ trợ cộng đồng, tập trung vào việc chăm sóc sức khỏe tâm thần. Chúng tôi mạnh mẽ hơn bao giờ hết vì chúng tôi có nhau.

Tôi chia sẻ cuộc hành trình của tôi, vì tôi nhận thấy rằng nhiều người thông cảm và hiểu được nỗi đau thể xác như bệnh ung thư nhiều hơn, nhưng không hiểu các vấn đề về sức khỏe tâm thần. Tôi muốn những người đang trên con đường phục hồi sức khỏe tâm thần của họ không cảm thấy cô đơn. Có một ánh sáng ở cuối đường hầm. Tôi tên là Jennie, một người sống sót khỏi bệnh ung thư, tôi đã bị trầm cảm, và tôi đang trên đường của việc chăm sóc sức khỏe tâm thần của tôi.

Jennie tiếp tục tham gia với Hồng Phúc trong đội Quảng bá và Phòng ngừa, và đã được đóng hồ sơ từ Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe Cá nhân vì cô đã được tiếp sức để giúp đỡ người khác trong hành trình chăm sóc sức khỏe của họ.

Để biết thêm thông tin về việc Hồng Phúc có thể giúp bạn như thế nào và bạn có thể bắt đầu cuộc hành trình sức khỏe tâm thần của mình như thế nào, xin vui lòng truy cập vào trang web www.hongfook.ca

Hoặc gọi đến số phôn 416-493-4242.

Hồng Phúc và Phòng mạch Kết nối Sức khỏe do Y tá Quản lý xin cảm ơn tất cả những bệnh nhân đã tham gia chia sẻ những câu chuyện về hành trình sức khỏe tâm thần của họ và củng cố những cộng đồng đa dạng của chúng tôi.