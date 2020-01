Bị phạt vì để bảng số xe bị tuyết che phủ

Một thanh niên gốc Edmonton 30 tuổi, mới đây đã bị cảnh sát công lộ Edmonton yêu cầu tấp xe vô lề đường, sau đó đã bị phạt $155 vì đã để cho bảng số của chiếc xe SUV hiệu Cadillac XT5 của mình bị tuyết che phủ.

Sự việc nói trên xảy ra với Ayo Kayode vào một trong những ngày lạnh nhất trong năm, sáng thứ Tư 15-1. Theo lời Ayo Kayode, anh đang trên đường về nhà thì chiếc xe SUV của anh đã bị một chiếc xe của cảnh sát Edmonton không có bảng hiệu của cảnh sát yêu cầu tấp vô lề đường trên giao lộ Jasper Avenue – 112th Street. Lúc đó, anh ta nói anh ta có lẽ chỉ đang lái với vận tốc chưa tới 40 cây số/giờ. Viên cảnh sát đã ra khỏi xe, đi đến bên cửa sổ xe của anh, gõ vào, rồi giải thích lý do ông ta ngừng xe của anh là bởi bảng số xe anh bị tuyết che mất.

Anh Kayode nói anh rất bàng hoàng, thực sự rất ngạc nhiên vì đã bị phạt khi hôm ấy nhiệt độ xuống thấp tới -46 độ C và mọi người ai cũng bị tình trạng như thế.

Cần phải biết Đạo Luật An toàn Giao thông (Traffic Safety Act – TAS) đã nói rất rõ: cho dù là dưới tất cả những điều kiện thời tiết nào, làm rõ bảng số xe là trách nhiệm của người lái xe (Under all weather conditions, a clear plate is the driver’s responsibility). Bà Cheryl Voordenhout, một phát ngôn viên cho Sở Cảnh sát Edmonton (Edmonton Police Service – EPS), giải thích rằng hầu hết các cảnh sát viên đều sẽ cho dân chúng một ít thời gian sau khi tuyết đã ngừng rơi để bảo đảm có thời giờ làm sạch xe. Là người lái xe, “chúng ta có trách nhiệm phải giữ cho các đèn xe, các cửa sổ xe, và bảng số xe phải sạch tuyết nhằm giúp cho tất cả chúng ta được an toàn trên đường sá, cũng như để cho phép các nhân viên công lực thực thi công việc của mình”, bà này nhắc nhở.

Về phần mình, anh Kayode phân trần rằng mặc dù quả là hôm đó có sương giá và tuyết, nhưng 2 chữ cái A và Y trên bảng số xe của anh vẫn còn nhìn thấy được. Anh cứ nghĩ rằng viên cảnh sát chỉ sẽ cảnh cáo mình mà thôi, và sẽ yêu cầu anh làm sạch bảng số xe, ai dè… Anh khẳng định mình không có ý định sẽ đóng khoản tiền phạt nói trên và… “thề chiến đấu tới cùng”.

Theo lịch, anh Kayode sẽ phải ra tòa vào ngày 12 tháng 3.