Bị kiện vì nhập hàng may mặc trốn thuế từ Việt Nam

Hôm 27/3, Văn phòng công tố viên Geoffrey Berman ở New York ra thông báo kết quả vụ kiện dân sự giữa chính phủ Hoa Kỳ với một công ty bán sỉ hàng may mặc ở California chuyên nhập hàng may mặc từ Việt Nam trốn thuế.

Theo đơn kiện, một nhà nhập cảng của công ty Byer California là Queen Apparel NY trong nhiều năm liền đã khai man giấy tờ hải quan để hạ giá trị hàng may mặc nhập từ Việt Nam vào Mỹ. Byer dù đã biết điều này nhưng vẫn tiếp tục đưa đơn đặt hàng cho Queen để mua hàng từ Việt Nam.

Vụ kiện cuối cùng đã được giải quyết vào ngày 26/3 khi Byer thừa nhận trách nhiệm và đồng ý trả phạt là 325.000 Mỹ kim.

Dệt may là một trong những ngành công nghiệp xuất cảng chủ lực của Việt Nam. Năm 2018, ngành nay đạt doanh thu xuất cảng là 36 tỷ Mỹ kim. Mỹ hiện là thị trường lớn nhất của dệt may Việt Nam với 40% kim ngạch xuất cảng ngành này là vào thị trường Mỹ, theo báo cáo ngành dệt may của Công ty chứng khoán quốc tế năm 2018. Phần lớn các sản phẩm may mặc của Việt Nam là hàng gia công cho các nhãn hiệu nước ngoài.