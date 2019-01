Bị cáo buộc vì bán rượu cho người gây tai nạn chết người

Năm nhân viên của một quán rượu đã vừa bị cáo buộc tội đã bán rượu cho một người dưới tuổi cho phép khiến anh ta sau đó lái xe say xỉn gây ra tai nạn khiến một phụ nữ bị thiệt mạng và hai người khác bị thương.

Hồ sơ cảnh sát cho thấy 5 người này là nhân viên của quán nước Servi-Car el 3 nằm trên đại lộ Houston đã bán rượu cho anh Erick Hernandez, 19 tuổi, hơn một chục ly rượu trong vòng 6 giờ đồng hồ vào tối Chủ nhật.

Sau đó anh Hernandez đã rời khỏi quán trong tình trạng say xỉn và lái chiếc xe tải pickup Ford F-150 của anh một cách quờ quạng và bất cẩn khi chạy trên đường College và tông mạnh vào chiếc xe của cô Taylor Phillips khiến cô bị thiệt mạng ngay tại chỗ và đứa con nhỏ 1 tuổi cùng với bà mẹ của cô cũng bị thương nặng.

Anh Hernandez bị cáo buộc tội lái xe say xỉn và gây tai nạn chết người. Nhưng 5 người trong quán rượu cũng bị cáo buộc tội bất cẩn trong vụ này. Biện Lý Cuộc của Harris County nói rằng các nhân viên trong quán rượu đã không hề kiểm tra thẻ căn cước của anh Hernandez trước khi bán rượu cho anh. Hồ sơ điều tra cũng cho thấy đây không phải là lần đầu anh ta đến uống rượu tại quán này. Nếu bị kết tội, anh Hernandez có thể lãnh án đến mức 20 năm tù ở.

Một cuộc nghiên cứu của tờ Houston Chronicle dựa trên những thống kê của chính phủ liên bang cho thấy Houston và vùng phụ cận được xem là thành phố nguy hiểm chết người nhiều nhất trên toàn quốc về những vụ tai nạn do tài xế say xỉn.

Điều này khiến cho các công tố viên chú ý nhiều hơn trong nỗ lực ngăn ngừa hoặc giảm bớt các tai nạn thảm khốc vì bất cẩn này. Biện Lý Kim Ogg của Harris County kể từ ngày lên nắm quyền vào năm 2017 đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan kiểm soát về rượu ở Texas để đẩy mạnh các chiến dịch hướng dẫn các quán rượu và nhà hàng hãy cẩn trọng hơn, và nhắm vào việc truy tố những ai phục vụ rượu cho giới vị-thành-niên để rồi sau đó những người trẻ này gây ra tai nạn xe cộ vì say xỉn.