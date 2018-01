Bị bệnh cúm có thêm những nguy cơ bị bệnh kích tim

Toronto: Kết quả của một cuộc khảo cứu của các bác sĩ Canada vừa công bố hôm thứ sáu ngày 26 tháng giêng, cho thấy những nguy hiểm của việc bị cúm.

Bản khảo cứu của bác sĩ Jeff Kwong ở bệnh viện thành phố Torontp, vừa được đăng tải trên tạp chí y khoa The New England Journal of Medicine cho thấy là hậu quả của bệnh cúm, ngoài việc có thể gây chết người vì những biến chứng, còn có những ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe con người.

Theo bác sĩ Kwong thì bị cúm, người ta có nguy cơ bị bệnh kích tim, heart attack, gấp 6 lần những người không bị cúm.

Cũng theo bác sĩ Kwong thì chính ông cũng kinh hoàng khi khám phá những nguy hiểm bị heart attack của những người bị cúm.

Bác sĩ Kwong cũng cho biết là nguy cơ bị bệnh kích tim nhiều hơn cho những người trên 65 tuổi và bị cúm với loại virút B.

Theo những giải thích thì khi bị cúm, áp xuất máu của bệnh nhân sút giảm, làm giảm lượng oxygen trong bộ máy tuần hoàn, tạo nguy cơ cho bệnh heart attack.

Bác sĩ Kwong cũng khuyến cáo người ta nên chích ngừa cúm hàng năm, để nếu có bị cúm thì bệnh tình cũng không đến nỗi trầm trọng.

Ngoài ra để phòng ngừa cúm thì nên rửa tay thường xuyên và nếu có bị cúm thì nên ở nhà, không nên đi làm gây bệnh cho người khác.