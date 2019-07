Bị bắt vì dùng thùng bia làm ghế chở con

Perth, Ontario: theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 12 tháng 7, sở cảnh sát tỉnh bang Ontario, OPP, đã buộc tội một người bố trẻ, vì không có ghế an toàn cho con nít trong xe, đã thay ghế an toàn bằng một thùng bia.

Ông ta đã cho đứa con trai 2 tuổi, ngồi trên thùng bia, trước khi cột dây an toàn cho con trên xe.

Nhân viên cảnh sát đã trông thấy đứa bé ngồi trên két bia, và đã chận xe ông ta lại.

Ông bố đã bị buộc tội không giữ con mình an toàn khi lái xe.