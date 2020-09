Bị anh Tàu chơi khăm làm Canada mất đi 44 triệu dollars

Ottawa: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 28 tháng 8, cuộc hợp tác thử nghiệm thuốc chủng ngừa COVID-19 làm tại Trung quốc và dự định sẽ được gửi qua Canada thử nghiệm, đã bị hủy bỏ vì lý do là cơ quan quan thuế Trung quốc không cho phép?

Vào tháng 5 vừa qua, một thỏa thuận đã được ký kết giữa hội đồng khảo cứu quốc gia Canada, the National Research Council (NRC) với công ty dược phẩm CanSino Biologics.

Thuốc thử nghiệm này đã được điều chế ở bên Trung quốc có tên là Ad5-nCoV, thử nghệm qua 2 giai đoạn đầu, và dự trù sẽ được thử nghiệm giai đoạn cuối cùng , giai đoạn 3 ở Trung quốc, Canada và một số nước khác đã ký hợp đồng.

Theo những tin tức loan báo thì thuốc chủng ngừa Ad 5 của Trung quốc vẫn được gửi sang các quốc gia khác đã thỏa thuận là Nga, Chí Lợi, Á Căn Đình, Pakistan, Saudi Arabia, nhưng lại không được gửi sang Canada vào phút chót.

Các bình luận gia cũng thấy ngay đây là một đòn thâm thù của giới chức Trung quốc nhắm vào Canada, vì Canada đã bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu, giám đốc tài chánh của công ty viễn thông Huawei, theo lời yêu cầu của Hoa Kỳ trong cuối năm 2019.

Việc từ chối không cho xuất cảng thuốc chủng ngừa sang Canada đã làm Canada chậm trễ việc tìm kiếm thuốc chủng ngừa vi rút, so với các nước khác.

Nhất là làm cho Canada phải tốn hết 44 triệu dollars, thiết lập một cơ xưởng ở thành phố Montreal, chuẩn bị sản xuất thuốc chủng ngừa made in China.