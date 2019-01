Bệnh viện St. Luke cách chức 3 nhân viên cao cấp sau những vụ tai tiếng

Bệnh viên nổi tiếng chuyên khoa về tim là St. Luke đã vừa cách chức vị chủ tịch và hai nhân vật cao cấp khác trong ban giám đốc sau một loạt những vụ tai tiếng về phẩm chất phục vụ, trong đó có trường hợp một vụ lầm lỗi khiến một bệnh nhân bị thiệt mạng.

Quyết định thay đổi nhân sự cao cấp này diễn ra sau khi có cuộc điều tra kéo dài cả năm trời của hai cơ quan truyền thông là nhật báo Houston Chronicle và ProPublica cho thấy một số lớn những trường hợp tử vong và nhiều biến chứng bất thường khác đã xảy ra với nhiều bệnh nhân giải phẫu ghép tim tại bệnh viện này.

Hồi tháng 8 vừa qua, Tổng Nha Medicare và Medicaid (CMS) của chính phủ liên bang đã quyết định ngưng tài trợ cho các chương trình ghép tim tại bệnh viện với lý do là ban giám đốc bệnh viện đã không có những thay đổi cần thiết để cải thiện tình hình. Một đội ngũ 11 thanh tra của cơ quan CMS đã được gửi đến nhà thương St. Luke vào tuần trước để mở cuộc điều tra sâu rộng, và sau đó sẽ đưa ra bản duyệt xét để cơ quan CMS có thể quyết định về những bước kế tiếp.

Cuộc điều tra của các cơ quan truyền thông còn cho thấy thêm nhiều vụ tai tiếng khác trong đó có tỉ lệ cao của nhiều bệnh nhân mổ tim nhưng không đạt kết quả tốt, và nhiều lời than phiền của bệnh nhân về mức độ chăm sóc và điều trị, cũng như con số gia tăng về tử vong của nhiều bệnh nhân ghép gan và thận, và sau cùng là lời tố cáo của một bác sĩ tại đây nói rằng mình đã bị trù dập sau khi lên tiếng trình bày về một số điều khiếm khuyết.

Một trong những sai lầm khiến nhiều người lo ngại và dẫn đến việc phải cách chức 3 nhân vật cao cấp trong ban giám đốc là việc một bệnh nhân mới đây khi được đưa vào phòng cấp cứu nhưng chẳng may sau đó đã qua đời khi được tiếp tế máu nhưng các nhân viên y tá đã đưa máu thuộc loại không đúng.

Ba người bị cách chức là bà Gay Nord, chủ tịch bệnh viện; Jennifer Nitschmann, y tá trưởng của bệnh viện; và bác sĩ David Burger, phó chủ tịch điều hành của bệnh viện.

Bệnh viện St. Luke, được thành lập từ năm 1954 bởi Giáo phận Episcopal ở Texas, được xem là một trong những bệnh viện lớn và rất có uy tín tại khu Texas Medical Center ở Houston, một trong những đại trung tâm y tế to lớn nhất trên thế giới, bao gồm 850 giường bệnh, gần 4,000 nhân viên và 7,500 bác sĩ làm việc tại đây. Đây là một hệ thống bệnh viện nổi tiếng về ngành nghiên cứu và điều trị các bệnh tim mạch, nổi tiếng với Viện Texas Heart Institute với bác sĩ Denton Cooley là một trong những bác sĩ thực hiện những cuộc giải phẫu ghép tim đầu tiên trên thế giới.

Theo nhận định của Bác sĩ Ashish Jha thuộc Viện Y Tế Toàn Cầu của Đại học Harvard, tất cả các bệnh viện trên nước Mỹ đều có những hệ thống nghiêm ngặt và chặt chẽ để giúp bệnh nhân tránh được tình trạng được tiếp máu thuộc loại không đúng, một lầm lỗi hiếm khi nào xảy ra và có thể gây tử vong. Vì thế nên nếu bệnh viện St. Luke đã để xảy ra tình trạng như vậy thì quả là một sự xuống dốc tổi tệ đáng kể.