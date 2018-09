Bắt giữ nghi can bắn chết bố già mafia

Hamilton, Ontario: Trong cuộc họp báo hôm thứ sáu ngày 21 tháng 9, sở cảnh sát thành phố Hamilton loan báo là cơ quan này đã bắt giữ một nghi can về tội giết một tay anh chị và một phụ nữ, và đang truy tầm thêm 2 nghi can khác cũng đã nhúng tay vào hai vụ giết người này.

Nghi can Jabril Abdullah, 27 tuổi đã bị bắt giữ về hai tội danh giết người ở trường hợp gia trọng, giết người ở cấp độ 1, trong hai cái chết của tay anh chị Angelo Musitano 39 tuổi và bà Mila Barberi 28 tuổi.

Cảnh sát cũng truy lùng hai nghi can khác mà có tin là họ đã trốn ra nước ngoài.

Hai nghi can đó là Michael Grahma Cudmore 37 tuổi và Daniel Mario Tomassetti 27 tuổi.

Theo kết quả cuộc điều tra đã thấy là ba nghi can này đã liên quan đến cái chết của bà Barberi trong tháng 3 năm 2017 và cái chết của tay anh chị Musitano hai tháng sau đó.

Angelo Musitano và ông anh trai là Pat là con của bố già Domenic Musitano, là băng đảng có liên hệ mật thiết với băng Rizzuto ở thành phố Montreal.

Hai anh em nhà Musitano cũng vừa được trả tự do sau khi ngồi tù một thời gian với bản án 10 năm cho vụ giết bố già Johny Papalia và người phụ tá của bố già này là Carmen Barillaro vào năm 1997.

Vào ngày 13 tháng 9 năm nay 2018, một người có liên quan với băng đảng mafia là ông Albert Iavarone cũng đã bị bắn chết ngay trong xe đậu trong sân nhà.

Cái chết này theo nhận định của nhiều chuyên gia về băng đảng thì có thể là vụ trả thù cho cái chết của tay anh chị Angelo trong băng Musitano?