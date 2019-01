Bắt giữ nghi can bắn chết bé Jazmine Barnes

Một vụ án mạng thương tâm khiến bé gái 7 tuổi Jazmine Barnes bị tử thương đã tạo nên một làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng. với số tiền thưởng lên đến $100,000 để truy tìm thủ phạm, và nhiều người cũng đã xúc động quyên góp giúp đỡ cho gia đình của nạn nhân lo hậu sự.

Sự việc xảy ra vào khoảng 7 giờ sáng ngày 30/12 khi bà LaPorsha Washington đang lái xe chở các con nhỏ rời khỏi siêu thị Walmart trên đường Wallisville thì bỗng bị một hung thủ chạy ngang qua và nổ súng xối xả vào xe mình.

Khi chợt thấy một trong những đứa con trong xe bị trúng đạn, bà mẹ tính lái xe đưa con đến nhà thương, nhưng bánh xe bị bể do trúng đạn. Bà liền gọi số 911 để cầu cứu nhưng đứa con gái đã lìa đời trước khi các nhân viên cứu cấp đến hiện trường.

Thoạt đầu lực lượng cảnh sát truy lùng một nghi can Mỹ trắng theo như lời kể của một em gái trên xe có nhìn thấy thoáng qua kẻ này đang lái một chiếc xe tải pickup truck màu đỏ chạy vượt qua rất nhanh. Vì nghĩ rằng có thể đây là một vụ thanh toán do kỳ thị sắc tộc, cảnh sát đã kêu gọi sự tiếp tay của dân chúng và số tiền thưởng để truy lùng lên đến $100,000 khi vụ này được sự chú ý trên cả nước.

Sau đó, có một người đã gọi báo thông tin cho biết danh tính của một nghi can Mỹ đen đã lái chiếc xe có chở hung thủ, và người lái chiếc xe tải màu đỏ không phải là hung thủ mà có thể chỉ là người khác tình cờ chạy ngang lúc đó nên cũng hoảng sợ lái xe chạy nhanh khi nghe súng nổ. Nhờ đó, cảnh sát biết tên nghi can là Erick Black Jr., 20 tuổi.

Do một sự tình cờ, vào cuối tuần qua Eric Black bị cảnh sát chặn lại khi lái xe và không bật đèn báo hiệu khi quẹo trái. Khi thấy trong xe và trên người có cần sa, cũng như phát hiện lý lịch, cảnh sát liền bắt giữ y và gọi báo cho các điều tra viên nội vụ. Trong cuộc thẩm vấn, Eric Black đã thú nhận mình là người lái xe và hung thủ là Larry Woodruffe là người nổ súng. Hắn cũng nói thêm rằng chúng đã lầm tưởng chiếc xe của bà mẹ là xe của một tay băng đảng khác chứ không hề cố ý bắn vào xe của bà khiến bé gái bị thiệt mạng.

Cảnh sát Trưởng Ed Gonzalez của Harris County đã bầy tỏ sự cảm ơn đối với các nhân viên công lực đã làm việc ráo riết trong thời gian qua, cùng với sự hỗ trợ của cư dân đã tiếp tay thông báo cho cảnh sát để họ có thể kết thúc sớm cuộc điều tra và bắt giữ được những hung thủ giết người để truy tố ra toà.