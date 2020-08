Bắt giữ đường dây của nhóm người Việt, bán sản phẩm sát trùng “ảo” qua mạng,lường gạt gần 1 triệu Mỹ kim

Hà Nội: Một tổ chức băng đảng Việt ở Việt Nam, thiết lập những địa chỉ trên mạng internet, quảng cáo bán những loại nước sát khuẩn, nhưng sau khi chúng nhận được tiền của khách hàng thì không gửi hàng cho người mua.

Theo bản cáo trạng thì có cả 7 ngàn cư dân Mỹ bị lường gạt trong việc mua nước sát khuẩn trừ COVID-19, mà số tiền mà các nạn nhân bị mất lên đến gần 1 triệu Mỹ kim.

Vì phần lớn các nạn nhân là người Mỹ, nên có những phối hợp giữa cục công an Việt Nam và cục điều tra liên bang FBI của Hoa Kỳ.

Theo những tin tức loan báo, Chiều 18.8, thiếu tướng Tô Ân Xô – Chánh Văn phòng Bộ Công an – cho biết cơ quan điều tra của Bộ và Công an Hà Nội vừa khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can nhằm làm rõ đường dây lợi dụng dịch COVID-19 để lừa đảo qua mạng. Mà đây là nhóm lừa đảo xuyên quốc gia.

Các bị can gồm: Phan Đình Thư, Trần Quốc Khánh, Nguyễn Duy Toản và Đỗ Chí Huy. Ngoài ra còn 3 bị can bị điều tra vì những liên quan đến tổ chức lường gạt này.

Tên đầu đảng là Nguyễn Duy Toàn và những tên khác sinh sống ở nhiều thành phố khác nhau như Hà Nội, Saigon..

Cuộc điều tra đã diễn ra vào tháng 3, thời gian có đại dịch khởi phát tại thành phố Tampa, tiểu bang Florida. Cơ quan FBI sau đó chuyển những tin tức cho bộ công an Việt Nam, và cơ quan an ninh Việt này tiếp tục cuộc điều tra.

Băng đảng này thiết lập hàng trăm địa chỉ bán hàng trên website mà chủ yếu là bán các loại nước sát khuẩn chống COVID-19.

Tuy nhiên khi khách hàng gửi tiền mua thì chúng chẳng có hàng mà gửi trả lại.