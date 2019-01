Bão tố hoành hoành ở vùng đông bắc Canada

Halifax, Nova Scotia: Trong những ngày cuối tuần 20 tháng giêng, những trận bão lớn tiếp tục bao phủ vùng đông bắc của Canada, bao gồm các tỉnh bang Nova Scotia, New Brunswick, Prince Edward Island và Newfoundland.

Cư dân trong khu vực miền đông bắc Canada đã phải đối phó với nhiều loại thời tiết xấu từ mưa đá, tuyết, gió lạnh, nhiệt độ xuống thấp..

Hàng loạt những trường học ở trong vùng đóng cửa, các chuyến bay phải hủy bỏ hay trì trệ, và hàng loạt những tai nạn xảy ra trên các xa lộ trong vùng.

Nhiều khu vực trong tỉnh bang New Brunswick đã nhận được 50 cm tuyết trong khi nhiệt độ cộng với cái lạnh của gió đã xuống đến trừ 50 độ C.

Hàng chục ngàn gia đình trong vùng đông bắc bị mất điện, phải co ro nhiều tiếng đồng hồ trong cái giá lạnh của mùa đông.