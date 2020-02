Bao nhiêu người thật sự chết vì bệnh viêm phổi Novel Corona ở Trung quốc: 25 ngàn người hay 1 ngàn người??

Bắc Kinh: Theo tin của báo National Herald ở Ấn Độ phổ biến hôm 6 tháng 2, thì tổ hợp đại công ty Tencent của Trung quốc đã công bố danh sách “thực” về số người nhiễm bệnh viêm phổi Novel Corona và số người chết: 154,023 người nhiễm vi rút Novel Corona và có 24, 589 người chết, so với con số được chính quyền Trung quốc công bố hôm thứ hai ngày 10 tháng 2 là 1 ngàn người chết, trên 40 ngàn người mắc bệnh.

Tuy nhiên ngay sau khi đưa ra con số 154 ngàn người bị bệnh, gần 25 ngàn người chết, công ty Tencent đã xóa đi những con số này, mà không cho biết lý do tại sao?

Theo Taiwan News thì “Tencent dường như đã công bố những con số người bị bệnh và chết chính xác, và cao hơn con số chính thức của chính quyền Trung quốc”

Theo báo National Herald thì

“Tencent, on its webpage titled “Epidemic Situation Tracker,” showed confirmed cases of novel coronavirus (2019-nCoV) in China as standing at 154,023 – over 10 times the official figure given to the world on February 1″ nhưng cũng theo báo National Herald thì ngay khi mọi người vừa được biết thì Tencent bất ngờ thay đổi con số người chết và bị bệnh y như con số công bố “chính thức” của chính quyền Trung quốc?

Báo The Wall Street Journal cũng loan báo là con số người bị bệnh và chết vì vi rút Novel Corona từ chính quyền Trung quốc , rất đáng nghi ngờ ( fishy)

Tạp chí Caijing, một tạp chí độc lập phát hành ở Bắc Kinh cũng cho là những con số người chết và bị nhiễm vi rút Novel Corona từ chính quyền quá thấp và không chính xác, vì con số thật sự đã bị chính quyền Trung quốc “kiểm duyệt”.

Theo bản tường trình của giáo sư Gabriel Leung và các cộng sự viên của trường đại học Hồng Kông, đăng trên tạp chí khoa học The Lancet vào ngày 3 tháng 2, thì tính đến ngày 25 tháng giêng, có đến 75,815 cư dân ở Vũ Hán bị nhiễm vi rút Novel Corona.

Cũng có những tin tức cho biết là có rất nhiều người nghèo ở Vũ Hán, chết vì nhiễm vi rút Novel Corona, nhưng tử thi của những người nghèo này đã được lập tức hỏa thiêu và không được chính quyền địa phương ghi vào danh sách?