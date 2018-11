Báo động về nguy cơ cháy nhà do máy sưởi nhỏ

Mỗi năm, Sở Cứu Hoả Houston ghi nhận có khoảng 100 vụ hoả hoạn gây ra từ những máy sưởi nhỏ space heaters. Kể từ ngày 11 tháng 11 đến nay, lực lượng cứu hoả cũng đã phải can thiệp đến 4 vụ lửa cháy liên hệ đến những chiếc máy sưởi này.

Theo bà Susan McKelvey, giám đốc thông tin của Hiệp Hội Phòng Chống Hoả Hoạn, mọi người cần nên tìm hiểu những phương cách an toàn khi sử dụng máy sưởi nhỏ. Hầu hết những vụ hoả hoạn gây ra từ những lò sưởi trong nhà đều xảy ra trong khoảng thời gian từ tháng 12 đến tháng Hai.

Bà Rachel Moreno, phát ngôn viên của Nha Hỏa Hoạn Harris County, hướng dẫn rằng mọi máy sưởi cầm tay đều phải được đặt trên một nền đất cứng và phẳng; và tốt nhất là máy phải tự động tắt khi bị ngã hoặc lật úp xuống mặt đất để khỏi làm cháy xuống đống giấy hay thảm trên nền nhà.

Ngoài ra cũng chỉ nên cắm điện những chiếc máy sưởi thẳng vào các ổ cắm điện trong tường, chứ không nên nối với dây điện nối dài khác (extension cords) có thể không đủ mức an toàn cần thiết. Những máy sưởi này cũng không nên để gần những đồ vật dễ bốc cháy, ít nhất là phải cách xa khoảng 3 feet. Tốt nhất cũng không nên để máy sưởi nhỏ này tiếp tục chạy trong lúc chúng ta nằm ngủ say.