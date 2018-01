Băng đảng tội ác ở vùng đại thủ phủ Vancouver, bắn giết lẫn nhau, dành địa bàn hoạt động.

Vancouver: Theo những tin tức loan báo trong ngày thứ hai 28 tháng giêng, thì các cơ quan an ninh trong vùng đại thủ phủ Vancouver và những khu vực kế cận trong vùng Lower Mainland của tỉnh bang British Columbia đã nỗ lực tìm cách dẹp yên, những làn sóng giết người đang diễn ra giữa các băng đảng tội ác.

Những vụ bắn giết thanh toán giữa những băng đảng đã làm thiệt mạng một thiếu niên vô tội mới đây: em Alfred Wong 15 tuổi đã chết vì đạn lạc, khi chiếc xe chở em trong thành phố Vancouver, đã chẳng may chạy vào vùng đang có những vụ bắn lộn. Một trong những tay băng đảng cũng bị bắn chết trong vụ này là ông Kevin Whiteside.

Cuộc chiến băng đảng ở vùng đại thủ phủ Vancouver hiện đang diễn ra giữa hai băng đảng tội ác chính là băng Bò Cạp Đỏ( the Red Scorpions) và băng Liên Hiệp Quốc ( United Nations).

Ông bộ trưởng an ninh công cộng tỉnh bang B.C., Mike Farnworth cho biết là các cơ quan an ninh đang tìm mọi cách để dẹp những băng đảng tội ác này.

Băng Bò Cạp Đỏ gồm những tay anh chị như anh em nhà Grewals, anh em nhà Kangs và anh em nhà Dhaiwals, những di dân gốc Ấn Độ , Á Châu.

Trong khi những tay băng đảng của băng Liên Hiệp Quốc cũng bao gồm những di dân như nhóm Sandhu-Sidhu.

Hàng loạt những chức sắc trong hai băng đảng này đã bị thanh toán, trong các cuộc đọ súng giữa thành viên hai băng đảng này trong những năm qua.

Hai người anh em của tay băng đảng Sidgu là Navdeep 24 tuổi và Harman Mangat 22 tuổi đã bị bắn chết trong tháng giên năm ngoái 2017.

Mới đây một trong những thủ lãnh của băng Bò Cạp Đỏ là ông Gavinder Grewal, mới ra khỏi tù và sống trên căn chúng cư trên nóc của một cao ốc chúng cư. Trong tháng 9 năm ngoái 2017, một sát thủ đã lẻn vào được căn cao ốc có nhân viên an ninh canh phòng này, lên tận cao ốc penhouse và bắn chết tay anh chị Grenwal.