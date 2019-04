Băng đảng tội ác người Tàu ào ạt đổ ma túy vào Việt Nam

Saigon: theo những nguồn tin báo chí trong nước phổ biến hôm thứ bảy ngày 20 tháng 4, thì công an cộng sản đã khám phá và tịch thu hàng tấn những ma túy do những băng đảng người Tàu lén lút đem vào Việt Nam

Theo những nguồn tin trong nước thì Phó bí thư thường trực Thành ủy Thành phố, Trần Lưu Quang, vào ngày 20 tháng tư lên tiếng về lượng ma túy mới bị bắt tại thành phố này.

Theo lời ông này được báo chí dẫn lại là lượng ma túy bị bắt tính bằng tấn, hàm lượng gần như tinh khiết, có thể lên đến 99%.

Theo những tin tức loan báo thì vào ngày 12 tháng 4, Cảnh sát Giao Thông Công An Quận 5 phát hiện qua camera 3 xe ô tô đậu sai qui định và có biểu hiện nghi vấn chở hàng cấm.

Số ma túy phát hiện được gồm hơn 1.1 tấn methamphetamine và gần 1 tấn ketamine.

Những thủ phạm bị bắt giữ gồm có hai người mang quốc tịch Đài Loan. Tin nói hai người này nhập cảnh vào Việt Nam theo chỉ đạo của một người Trung Quốc.

Một người Việt Nam bị bắt liên quan vụ này có tên Bùi Nguyễn Huy Vũ. Cả ba đều bị khởi tố.

Ngoài ra, vào ngày 18 tháng 4, Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục truy tìm hai người nước ngoài bị cho là chủ mưu sau khi phát hiện hơn 20 bao tải chứa ma túy đá tại địa phương này.

Trước đó tại Hà Tĩnh, Công an tỉnh này cũng bắt được 600 kilogram ma túy đá ở Thành phố Vinh vào ngày 15 tháng 4.