Băng đảng người gốc Tàu trồng trên 7 ngàn cây cần sa bất hợp pháp ở Ontario

Kingston, Ontario: Trong hôm thứ ba ngày 18 tháng 8, sở cảnh sát tỉnh bang Ontario loan báo đã phá vỡ một băng đảng trồng hàng ngàn cây cần sa ở tỉnh bang Ontario.

Cảnh sát đã mở cuộc lục soát 4 địa điểm tại khu vực the Enterprise ở thị trấn Stone Mills Township, cách thành phố Kingston khoảng 50 cây số về hướng tây bắc.

Các nhân viên an ninh đã tìm thấy 7,100 cây cần sa được trồng trên các khu đất lẫn trong các đám rừng.

Ngoài việc tịch thâu 7,100 cây cần sa, cảnh sát cũng tịch thu trên 10 ngàn dollars tiền mặt.

Tuy cần sa đã trở thành hợp pháp ở Canada, nhưng một người chỉ có thể trồng tối đa 4 cây cần sa trong vườn nhà cho việc sử dụng cá nhân.

Danh sách 13 người bị buộc tội trồng cần sa bất hợp pháp gồm:

• Wuzhu Chen, age 33 of Scarborough

• Xiao Chen, age 33 of Toronto

• Shao Va Chung, age 70 of Stone Mills Township

• Liv Yuquin Lim, age 57 of Stone Mills Township

• Shao Ue Lim, age 77 of Toronto

• Hua Hui Lin, age 50 of Toronto

• Jin Lin, age 34 of Scarborough

• Song Bo Lin, age 41 of Toronto

• Kim Chun Liu, age 57 of Toronto

• Peiquan Zheng, age 54 of Markham

• Jun Yao Zhu, age 33 of Stone Mills Township

• Brian Gerald Wilson, age 61 of Stone Mills Township

• Heather Wilson, age 61 of Stone Mills Township