Bằng cách nào nhà triệu phú Trần Đình Trường mang được 2 valy đựng Mỹ kim và vàng sang Mỹ, trong ngày 30 tháng 4 năm 1975?

New York: (Theo NY Post.com): Trong ngày cuối của cuộc chiến Việt Nam, ngày 30 tháng 4, nhà triệu phú Trần Đình Trường đã rời Saigon trong những vội vã, nhưng cũng mang được hai va ly đựng Mỹ kim và vàng trị giá ước lượng 7 triệu Mỹ kim.

Với số tiền đó, nhà triệu phú Trần đình Trường, nguyên chủ nhân hãng tàu chuyên chở Tran’s Vishipco Lines với 16 chiếc tàu chở hàng, đã đầu tư và mua những khách sạn ở thành phố New York. Và sau 4 thập kỷ số tiền 7 triệu Mỹ kim đầu tiên biến thành một số tài sản khổng lồ 100 triệu Mỹ kim!

Một trong những khách sạn mà ông Trường mua ở New York là khách sạn Carter, khách sạn khét tiếng ở Manhattan, là nơi trú ngụ của đĩ điếm, những tay chích choác. Năm 2007 có một gái giang hồ đã bị giết trong khách sạn này.

Nhà triệu phú Trần Đình Trường chết vào năm 2012, hưởng thọ 80 tuổi và chết đi không có di chúc.

Số tài sản 100 triệu Mỹ kim, sau khi trừ thuế chỉ còn 60 triệu Mỹ kim, và theo dự trù sẽ chia cho bốn bà vợ và 14 đứa con của ông Trường, và những thân nhân của ông Trường sẽ được chia từ 2.5 triệu Mỹ kim cho đến 3.5 triệu Mỹ kim.

Nhưng ngoài những bà vợ lớn nhỏ và đàn con ruột, ông Trường còn một người con nuôi và chính người này đã là người mang hai va ly vàng và Mỹ kim cho ông trong cuộc di tản.

Người con nuôi và cũng là người mang hai va ly tiền và vàng cho ông Trường tên là James Dậu.

Ông Trường nhận ông Dậu làm con nuôi vào năm 1960 khi ông Dậu mới có 11 tuổi.

Ông Trường cho ông Dậu đi học trường tư, và trở thành một phụ tá đắc lực cho ông Trường, trong thời gian ông Trường làm chủ công ty chuyên chở hàng hải.

Theo lời khai của ông Dậu trước tòa án phân chia tài sản, thì vào những ngày cuối của tháng 4 năm 1975, ông Trường không muốn di tản, nhưng khi ông ta thấy hình ảnh những người đạp lên nhau, tìm cách leo vào tòa đại sứ Mỹ thì ông ta mới nhận thấy là miền Nam Việt Nam sẽ rơi vào tay cộng sản.

Ông Trường ra đi vào ngày cuối 30 tháng 4 trên một trong những chiếc tàu hàng của ông, với một bà vợ.

Ông Trường bắt ông Dậu phải mặc quần áo rách rưới, và xách hai chiếc va ly đựng tiền và vàng này cùng lên tàu, và sống cách biệt để tránh cướp bóc rình mò lấy mất, nếu chính ông Trường tự tay mang đi.

Ông Dậu cho biết ông đã dấu hai chiếc va ly quý giá này trong phòng máy , the exhaust of the ship, của chiếc tàu hàng.

Chiếc tàu hàng chở ông Trường và ông Dậu đến Subic bay của Phi Luật Tân, rồi từ đó những người tỵ nạn được đưa đến Guam và sau đó là trại tỵ nạn ở Arkansas, nơi mà ông Trường đem vàng và Mỹ kim ký thác vào một ngân hàng.

Sau khi ra khỏi trại tỵ nạn, ông Trường đã dùng số tài sản mang theo, mua những khách sạn ở thành phố Buffalo và thành phố New York.

Thẩm phán của phiên tòa sắp diễn ra ở thành phố New York sẽ là người quyết định người con nuôi của ông Trường có trong danh sách những người hưởng gia tài hay không?

