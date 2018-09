Bản thiết kế súng 3D tràn lan ở Mỹ

Theo AFP, bất chấp lệnh cấm của tòa án Mỹ, Tổ chức Defense Distributed tiếp tục cho phép người dùng internet tải bản hướng dẫn in súng bằng công nghệ 3D từ website của mình.

Trước đó, tổ chức này và chính phủ Mỹ đạt thỏa thuận cho phép phổ biến thiết kế và hướng dẫn in súng 3D sau nhiều năm tranh cãi về pháp lý. Tuy nhiên, chính quyền 19 tiểu bang đã nộp đơn kiện, yêu cầu tòa án hủy thỏa thuận do lo ngại về an ninh và khó khăn trong việc quản lý súng.

Hôm 27/8, tòa án liên bang ra lệnh cấm đăng tải bản hướng dẫn cho đến khi mọi tranh cãi được giải quyết. Tuy nhiên, Defense Distributed lập luận phán quyết của tòa chỉ cấm phân phối miễn phí trong khi tổ chức này đang bán tài liệu với giá “do khách hàng tự chọn” và chỉ tại những bang không phản đối.