Bán đấu giá tranh của Nelson Mandela

Một bức tranh do cố lãnh đạo Nam Phi Nelson Mandela (1918-2013) vẽ cánh cửa nhà tù trên đảo Robben sắp được bán đấu giá tại thành phố New York (Mỹ) vào ngày 2/5.

Bức tranh phác họa bằng sáp màu có tên “The Cell Door, Robben Island” (tạm dịch: Cửa xà lim, đảo Robben) nằm trong số tổng cộng khoảng 20-25 bức tranh do cố lãnh đạo Nam Phi vẽ và nay thuộc sở hữu của người con gái Pumla Makaziwe.

Nhà đấu giá Bonhams định giá bức tranh từ 60.000 đến 90.000 Mỹ kim.

Giles Peppiatt, giám đốc nhà đấu giá cho biết: «Đây là lần đầu tiên tác phẩm này được trưng bày và cũng là tác phẩm đầu tiên của Mandela được bán trên thị trường».

Peppiatt nói thêm: «Đây là một tác phẩm rất riêng tư và rất cay đắng đối với ông Mandela».

Mandela bị ngồi tù tổng cộng 27 năm từ 1962 đến 1990, trong đó ông bị giam tại nhà tù trên đảo Robben, ngoài khơi Cape Town từ 1964 đến 1982. Ông trở thành tổng thống Nam Phi trong thời gian 1994 đến 1999. Sau khi rời ghế tổng thống ông Mandela coi nghệ thuật như một sở thích.

Năm 2002, ông Mandela vẽ lại một cánh cửa của nhà tù Robben Island, nơi ông bị giam giữ 18 năm, và ông đã giữ nó đến khi chết năm 2013.

LT

(Theo The South African)