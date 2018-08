Bác sĩ bị buộc tội hãm hiếp bệnh nhân chỉ lãnh án 10 năm tù treo

Nhiều người đã rất ngạc nhiên khi một bồi thẩm đoàn đã đi đến phán quyết kết tội một bác sĩ tốt nghiệp trường Đại học Baylor đã hãm hiếp một bệnh nhân nhưng chỉ bị lãnh án 10 năm tù treo, và phải ghi tên vào danh sách những kẻ tấn công tình dục suốt đời.

Đó là bác sĩ Shafeeq Sheikh, 46 tuổi, đã bị kết tội hãm hiếp một phụ nữ khi bà này bị quấn đầy dây nhợ trên người trong lúc đang được điều trị vì bị lên cơn suyễn cấp tính. Ông ta đã bị kết tội hãm hiếp trong phiên toà xét xử kéo dài 8 ngày mới vừa kết thúc. Khi đến phần quyết định bản án, bồi thẩm đoàn đã nghị luận trong hơn 14 giờ trong hai ngày liền trước khi đi đến phán quyết như trên.

Sự việc xảy ra tại nhà thương Ben Taub vào tháng 11 năm 2013 nhưng phải đến 2 năm sau thì ông bác sĩ này mới bị truy tố và sau đó đã bị hội đồng y khoa treo bằng hành nghề. Tại phiên tòa, cả hai nạn nhân và bị can đều đưa ra hai lời khai khác nhau.

Nạn nhân, năm nay 32 tuổi, nói rằng vào lúc đó ông bác sĩ tiến đến bên giường và bắt đầu sờ soạng vào ngực bà khi chẩn bệnh. Bà nói rằng lúc đó mình đang mệt mỏi, đau nhức và tâm trạng hoang mang không biết rõ điều gì. Sau đó ông bác sĩ còn trở lại phòng hai lần và hãm hiếp bà ta.

Nhưng bác sĩ Sheikh nói rằng người phụ nữ này đã nắm lấy tay ông để đặt lên ngực bà. Ông cảm thấy bị kích thích bởi bộ ngực được độn lớn nên sau đó đã trở lại phòng bệnh, dù rằng ông không có trách nhiệm tại đó. Lần này, ông nói rằng người phụ nữ bắt đầu đưa tay sờ vào hạ bộ ông, và đưa dấu tỏ ý muốn làm tình với ông. Ông nói rằng điều này là trái luân lý và trái với lời thề Hippocrates của một bác sĩ nhưng ông không cưỡng lại được sự thôi thúc. Nhưng ông nói với các bồi thẩm viên rằng đó là một hành động làm tình có sự đồng thuận của cả hai bên.

Theo các chuyên gia pháp lý nhận định thì một trong những lý do khiến bồi thẩm đoàn đi đến phán quyết có phần khoan hồng có lẽ là vì họ đã bị thuyết phục phần nào bởi những lời khai của các thân nhân và bằng hữu của bị can, cho thấy ông ta chưa hề có tiền án và giữ một vai trò quan trọng trong việc nuôi nấng cho gia đình vợ và 4 đứa con.

Các công tố viên đã yêu cầu bồi thẩm đoàn hãy xử phạt ông Sheikh phải ngồi tù nhưng luật sư biện hộ cho ông là Stanley Schneider đã yêu cầu bồi thẩm đoàn hãy nghĩ tình đến vợ con ông đã phải hứng chịu hình phạt khá nặng trong suốt gần 5 năm qua chỉ vì một hành động xấu hổ và ẩu tả này.

Sau khi bản án được đưa ra, các công tố viên nói rằng họ hoàn toàn tôn trọng phán quyết của bồi thảm đoàn, theo như lời của ông Dane Schiller là phát ngôn viên của Biện Lý Kim Ogg.