Bắc Hàn thay toàn bộ lính gác biên giới sau vụ binh sĩ đào tẩu

Bắc Hàn được cho là đã thay thế toàn bộ lực lượng an ninh ở khu vực biên giới sau vụ một binh sĩ nước này đào tẩu sang Nam Hàn qua khu phi quân sự.

Thông tấn xã Yonhap dẫn nguồn tin tình báo Nam Hàn cho hay: “Có một số dấu hiệu cho thấy Bắc Hàn đã thay thế toàn bộ lính canh gác biên giới sau vụ một binh sĩ nước này đào tẩu sang Nam Hàn. Với tình hình này, các chỉ huy của đơn vị quân đội chịu trách nhiệm về vụ đào tẩu và một số sĩ quan cao cấp có thể đã bị trừng phạt”.

Bộ Chỉ huy Liên Hiệp Quốc (UNC) hôm 22/11 tuyên bố Bắc Hàn đã vi phạm Hiệp định Đình chiến 1953 hồi tuần trước, khi các binh sĩ canh gác ở biên giới dùng súng uy hiếp một quân nhân đang tìm cách trốn sang Nam Hàn thông qua làng Bàn Môn Điếm.

Người lính Bắc Hàn, 24 tuổi, chỉ được tiết lộ có họ là Oh. Một đoạn video do quân đội Mỹ công bố cho thấy Oh đào tẩu bằng cách chạy khỏi trạm gác, lái một chiếc xe jeep quân sự để băng qua khu vực phi quân sự (DMZ) giáp biên giới Nam Hàn.

Lực lượng biên phòng Bắc Hàn đã phát giác binh sĩ đào tẩu và lập tức truy đuổi. Khi chiếc xe mắc kẹt, Oh nhảy khỏi xe, cố gắng chạy thật nhanh trong khi 4 binh sĩ biên phòng Bắc Hàn bắn hơn 40 phát đạn về phía Oh.

Video còn cho thấy Oh bị thương nằm trên một đám lá ở phía Nam Hàn. Sau đó, ba binh sĩ Nam Hàn Quốc đã bò ra kéo anh vào nơi an toàn. Từ đây, Oh được đưa lên trực thăng Black Hawk của quân đội Mỹ và bay hơn 80km về phía nam, tới một bệnh viện ở Suwon, nơi bác sĩ Lee đang chờ sẵn.

Thời điểm được chuyển tới bệnh viện, Oh đang trong tình trạng nguy kịch, huyết áp giảm mạnh vì mất nhiều máu. Các bác sĩ thậm chí còn không có thời gian kiểm tra nhóm máu của anh. Thay vào đó, họ truyền cho Oh khoảng 40 đơn vị máu nhóm O, gấp ba đến 4 lần lượng máu trong cơ thể một người bình thường.

Oh trải qua ba cuộc giải phẫu để chữa trị những vùng nội tạng bị tổn thương và ngăn nhiễm trùng. Tại một cuộc họp báo, bác sĩ Lee đã công bố nhiều bức hình cho thấy hàng chục con ký sinh trùng, trong đó có con dài tới 27cm, được lấy ra khỏi đường tiêu hóa của binh sĩ đào tẩu trên. Số giun sán cùng với các hạt bắp trong dạ dày của Oh có thể xác nhận điều mà các chuyên gia và những người đào tẩu khác mô tả về tình hình lương thực và vệ sinh an toàn thực phẩm tại Bắc Hàn. Theo bác sĩ Lee, Oh mắc cả bệnh lao và viêm gan B.

Các giới chức tình báo rất mong muốn gặp anh để tìm hiểu về cuộc đào tẩu. Nhưng bác sĩ Lee chưa cho phép ai tiếp xúc Oh. Anh có dấu hiệu trầm cảm và rối loạn căng thẳng. Bác sĩ cho biết, Oh cần nghỉ ngơi khoảng một tháng trước khi trả lời bất kỳ câu hỏi nào.

Bác sĩ còn treo cờ Nam Hàn trong phòng Oh để trấn an rằng anh thực sự đã rời khỏi Bắc Hàn.