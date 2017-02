Ba thiên thạch suýt va vào Trái đất

Cả 3 thiên thể đều chỉ được phát giác không lâu trước khi tiến đến điểm gần Trái đất nhất, trong đó có thiên thạch to cỡ con cá voi cách Trái đất chỉ hơn 26.000km.

Sputnik đưa tin thiên thạch mang ký hiệu 2017 BH30 to bằng chiếc xe hơi bay ngang qua Trái đất hôm 30/1 ở khoảng cách gần nhất chỉ 52.000km. Nếu so sánh, ở thời điểm gần Trái đất nhất, Mặt trăng cũng cách hành tinh xanh hơn 360.000km.

6 ngày trước đó, thiên thạch 2017 AG13 to bằng một ngôi nhà tiến đến gần Trái đất ở khoảng cách 177.000km. Theo ước lượng của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA), AG13 có đường kính khoảng 15 đến 35m. Với kích cỡ này, AG13 ít nhất ngang ngửa với sao băng Chelyabinsk từng khiến 1.500 người bị thương khi phát nổ trên bầu trời vùng Ural thuộc Nga hồi năm 2013. Vụ nổ giải thoát năng lượng tương đương 500 kiloton thuốc nổ TNT, mạnh gấp 20-30 lần vụ nổ bom nguyên tử tại Hiroshima và Nagasaki trong Thế chiến 2.

Trong khi đó hôm 20/1, thiên thạch 2017 BX quét ngang qua Trái đất ở khoảng cách chỉ hơn 26.000km.

Cả 3 thiên thể đều được phát giác chỉ vài ngày trước khi chúng tiến đến gần Trái đất.

Các nhà khoa học dự báo lần tiếp theo một thiên thể tiến đến gần Trái đất là vào tháng 10 năm nay khi thiên thạch 2012 TC4 có thể đi ngang qua Trái đất ở khoảng cách 21.000km.