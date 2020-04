Ba nghệ sĩ lớn qua đời vì Covid-19 trong tuần qua

Tuần qua, dịch Covid-19 đã cướp đi sinh mạng của 3 nghệ sĩ lớn trong làng giải trí: đó là tài tử gạo cội Andrew Jack, ca nhạc sĩ Adam Schlesinger và biểu tượng nhạc jazz Ellis Marsalis Jr.

Tài tử gạo cội Andrew Jack từng tham gia những dự án phim đạt doanh thu cao như “Chiến tranh giữa các vì sao”, “Vệ binh dải ngân hà”, “Chúa tể những chiếc nhẫn” và “Biệt đội siêu anh hùng”.

Người đại diện của nam tài tử đã vừa xác nhận với giới truyền thông về việc ông qua đời ở tuổi 76 tại một bệnh viện ở Surrey, Anh sau khi mắc Covid-19.

Trong hai tập phim “Star Wars: Episode VII – The Force Awakens” (2015) và “Star Wars: Episode VIII – The Last Jedi” (2017), nam diễn viên Andrew Jack từng vào vai tướng Ematt.

Ngoài ra, ông cũng tham gia với vai trò chuyên gia biên đạo phong cách thoại cho các diễn viên trong những phim như “Vệ binh dải ngân hà”, “Chúa tể những chiếc nhẫn” và “Biệt đội siêu anh hùng”.

Người đại diện của tài tử cho biết: “Ông Andrew sống trên một nhà thuyền cổ kính nằm trên dòng sông Thames, ông có phong cách sống tự do nhưng rất yêu vợ – bà Gabrielle Rogers. Điều không may là hiện tại, bà đang mắc kẹt ở Úc và cũng đang cần tự cách ly. Bà đã không thể gặp hay nói chuyện với ông trong những ngày cuối đời ông. Vì tình hình dịch bệnh phức tạp hiện nay, nhiều tang lễ không được tổ chức.

Theo Variety, ca nhạc sĩ Adam Schlesinger qua đời hôm 1/4 ở tuổi 52 do những biến chứng của Covid-19, sau hơn 1 tuần nằm bệnh viện ở New York.

Adam Schlesinger (sinh năm 1967) là nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc lừng danh người Mỹ. Ông từng được đề cử nhiều giải thưởng danh giá như Oscar, Quả cầu vàng, Tony, đồng thời 1 lần đoạt giải Grammy (2009) và 3 lần nhận giải Emmy (2012, 2013, 2019).

Cùng Jody Porter, Brian Young và Chris Collingwood, ông thành lập ban nhạc Fountains of Wayne, nổi tiếng với ca khúc Stacy’s Mom từng nhận đề cử Grammy năm 2003.

Ông còn thành công trong vai trò nhạc sĩ, soạn nhiều ca khúc chủ đề cho các phim như That Thing You Do!, Ice Age: Continental Drift, There’s Something About Mary, Fever Pitch, Josie and the Pussycats…

Cùng ngày 1/4, nghệ sĩ nhạc jazz nổi tiếng Ellis Marsalis Jr. qua đời ở tuổi 85 do Covid-19. Thị trưởng New Orleans, bà LaToya Cantrell, gọi ông là một biểu tượng của thành phố khi chia buồn với gia đình ông và công chúng.

Ellis Marsalis Jr. là nhạc sĩ dương cầm chuyên dòng nhạc jazz, từng là một nhạc sĩ quen mặt khi dạy đàn trên truyền hình ở Los Angeles những năm 1950. Sau đó, ông trở về New Orleans trình diễn và phổ biến dòng nhạc jazz từ những tụ điểm nghệ thuật ở New Orleans của thành phố đến ngoài đường phố,…

Trong gia đình, ông nuôi dưỡng và đào tạo 4 người con tài năng đi theo con đường nhạc jazz, gồm Wynton Marsalis (trumpet), Branford Marsalis (saxophone), Delfeayo Marsalis (trombone) và Jason Marsalis (trống). Tất cả về sau đều trở thành những nghệ sĩ lừng danh với loại nhạc cụ sở trường của mình và khẳng định vị trí trong dòng nhạc Jazz.