B.C. trả đũa Hoa Kỳ việc Canada bị đánh thuế gỗ mềm

Thủ hiến B.C., Christy Clark, vừa khẳng định bà đã yêu cầu chính phủ liên bang cấm vận chuyển tất cả các sản phẩm than nhiệt (thermal coal), kể cả than nhiệt của Mỹ, ngang qua lãnh thổ tỉnh bang. Đề nghị này là nhằm trả đũa việc Bộ Thương mại Mỹ (U.S. Department of Commerce) hôm thứ Hai 24-4 đã áp đặt các mức thuế từ 3% đến 24% lên các sản phẩm gỗ mềm được nhập cảng từ Canada, được cho là sẽ dẫn đến những ảnh hưởng nghiêm trọng cho nền lâm nghiệp của tỉnh bang B.C.

Khi được hỏi tại sao lại đưa ra đề nghị nói trên, bà Clark nói rằng dân chúng và chính quyền B.C. đã “chuyển từ chỗ xem người Mỹ như những đối tác thương mại tốt, sang xem họ như những đối tác thù địch (không còn mấy thiện cảm)”.

Bà Clark thừa nhận việc cấm vận chuyển than là điều mà chính quyền của bà đã từng xem xét trong suốt một khoảng thời gian dài, trước cả khi Mỹ áp đặt biểu thuế nhập cảng nói trên, bởi vì than nhiệt vừa dơ, gây tổn hại cho môi trường, vừa làm chua hóa (axít hóa) nước của các đại dương, và đẩy nhanh tốc độ biến đổi khí hậu.