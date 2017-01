B.C. bắt đầu “mở đơn” cho người mua nhà lần đầu xin vay để downpayment

Tỉnh bang B.C cho biết: bắt đầu từ ngày thứ Hai 16-1 “mở đơn” cho những người mua nhà lần đầu tiên (first time homebuyer) để cho họ được vay một khoản “mortgage thứ hai” (2nd mortgage) lên tới $37,500 mà không cần phải trả lại hay bị tính lãi suất trong 5 năm đầu, để giúp họ downpay trước cho căn nhà của mình.

Chương trình cho vay được áp dụng cho những người mua nhà lần đầu tiên này của chính quyền tỉnh bang có tên tiếng Anh đầy đủ là Home Owner Mortgage and Equity Partnership Program (gọi tắt là HOME Partnership Program). Để đơn xin được xem xét, ngày kết thúc giao dịch mua-bán (closing date) phải sau ngày 15-2-2017. Chương trình sẽ kết thúc vào ngày 31-3-2020.

Bộ trưởng Nhà Đất B.C., Rich Coleman, xác nhận khoảng 60 đơn đã được mở, 29 đã nộp, và 8 sẽ nhận được thư chấp thuận trong ngày thứ Ba 17-1. Khoản cho vay này sẽ có thời hạn thanh toán lại là 25 năm, và như đã nói, sẽ không bị tính lãi suất hay bị buộc phải trả lại trong 5 năm đầu tiên kể từ ngày được chấp thuận. Chỉ sau 5 năm đầu tiên đó thì lãi suất mới bắt đầu tích lũy và người vay mới bắt đầu trả dần lại nó ở mức lãi suất sẽ được áp dụng vào lúc ấy. Trị giá số tiền vay có thể lên tới 5% giá mua của căn nhà. Thí dụ, một người mua hội đủ điều kiện để được vay, mua một căn với giá $600,000 thì có thể mượn tối đa $30,000. Khoản tiền này sẽ được ghi trong giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu nhà (property title) là “second mortgage” (Lưu ý: first mortgage là vay từ ngân hàng, 2nd mortgage là vì vay của chính quyền tỉnh bang), cùng với những chi phí pháp lý mà gia chủ phải trả cho Bộ Nhà Đất B.C. Khoản tiền vay mượn từ chính quyền này phải được trả lại đầy đủ khi gia chủ bán đi căn nhà.

Thời điểm để nộp đơn là “sau khi đã dành dụm cho down payment” và đã mortgage đã được pre-approved, nhưng phải trước khi thực sự bắt đầu trả giá để mua căn nhà. Đơn xin kèm theo các chứng từ hỗ trợ có thể nộp online. Một khi được chấp thuận thì người làm đơn mới nên trả giá với chủ nhà vì chỉ đến lúc đó họ mới biết chắc là đã được Bộ Nhà Đất tỉnh bang đồng ý cho mượn tiền. Như đã nói, người mượn sẽ phải trả một vài chi phí pháp lý trước khi nhận được khoản tiền vay. Để hội đủ điều kiện xin vay khoản second mortgage nói trên, người làm đơn phải là công dân Canada hay thường trú nhân trong tỉnh bang B.C trong 5 năm, phải có thu nhập gia đình dưới $150,000/năm, phải được một ngân hàng chấp thuận trước cho đóng chỉ một khoản downpayment nhỏ so với trị giá lớn của căn nhà (high-ratio mortgage), cùng với nhiều đòi hỏi khác. Căn nhà muốn mua sẽ phải có giá dưới $750,000 và người mua phải cam kết sử dụng nó như nơi cư ngụ chính (principal residence) của mình trong 5 năm.