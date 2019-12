B.C., Alberta gửi lính cứu hỏa sang Úc

Chính quyền tỉnh bang B.C. và Alberta hồi tuần trước đồng xác nhận đã gửi một số nhân viên cứu hỏa của mình sang Úc để giúp nước này nỗ lực dập tắt các đám cháy rừng vẫn còn đang hoành hành dữ dội. Số nhân viên cứu hỏa của cả hai tỉnh bang nói trên nằm trong số tổng cộng 69 mà Canada đã gửi đi, cũng bao gồm những nhân viên cứu hỏa từ Newfoundland and Labradore, Quebec, Yukon, Manitoba, Saskatchewan, và Ontario. Họ đã bỏ cả những ngày nghỉ Giáng sinh và năm mới của mình để lần đầu tiên sang giúp Úc chống lại những đám cháy rừng đang tàn phá những vùng rộng lớn của nhiều bang của nước này. Theo Trung tâm Phòng Chống Cháy rừng Liên Cơ quan của Canada (Canadian Interagency Forest Fire Centre – CIFFC), thì 21 nhân viên cứu hỏa được huấn luyện kỹ càng từ một loạt các cơ quan thực ra đã rời Canada hôm 3-12 cho một nhiệm vụ kéo dài 38 ngày ở bang New South Wales, Úc (chỉ trong bang này thôi đã có hơn 100 trận cháy), sau khi cơ quan này nhận được lời yêu cầu trợ giúp chính thức từ chính phủ Úc. Đến hôm thứ Năm 19-12 thì nhóm thứ 2 gồm 30 người cũng đã được gửi đi trong một nhiệm vụ cũng kéo dài 38 ở các khu vực cháy rừng, và 18 người nữa sẽ rời Canada đến Úc vào ngày 30-12 trong khoảng 1 tháng. Theo Kim Connors, giám đốc điều hành CIFFC (trụ sở ở Winnipeg, tỉnh bang Manitoba), Canada từng kêu gọi các lính cứu hỏa Úc giúp 4 lần kể từ năm 2015. Các thỏa thuận này có tính chất hỗ tương, và đây là lần đầu tiên Úc cần đến sự giúp đỡ của Canada. 69 nhân viên cứu hỏa của Canada sẽ trợ giúp trong một loạt những công việc, bao gồm các vai trò chỉ huy, hàng không, hoạch định, hậu cần, và hoạt động, nhưng họ sẽ không có mặt ở các tuyến đầu.

