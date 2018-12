Ariana Grande là “Người phụ nữ của năm”

Vượt qua nhiều cái tên nổi tiếng khác của làng nhạc, Ariana Grande vừa được Billboard vinh danh là Người phụ nữ của năm.

Sự nghiệp âm nhạc của ca sĩ trẻ trong năm nay lại gặt hái được nhiều thành tựu đáng nể. Ngôi sao nhạc pop liên tục có tên trong nhiều đề cử âm nhạc uy tín và đem về không ít giải thưởng. Sweetener, album phát hành hồi tháng 8/2018 của ngôi sao sinh năm 1993 đã giữ vị trí số 1 trên Bảng xếp hạng Billboard 200.

Tiếp nối thành công của Sweetener, Ariana Grande vừa ra mắt bản hit Thank U, Next. Theo Billboard, giọng ca 25 tuổi hiện đang giữ kỷ lục trong lịch sử YouTube khi ca khúc trên chạm mốc 55 triệu lượt xem trong vòng 24 giờ đầu. Thành tích mới nhất này vượt mặt cả Look what you made me do của Taylor Swift lẫn Idol của BTS.

YouTube cũng xác nhận rằng Thank U, Next đã đạt mốc 100 triệu lượt xem chỉ trong bốn ngày và là MV đạt được thành tích này nhanh nhất. Hiện ca khúc đã có 133 triệu lượt xem chỉ sau chưa đầy 10 ngày ra mắt.

Phát biểu trong đêm nhạc vinh danh Người phụ nữ của năm diễn ra tối 6/12, Ariana Grande khiêm tốn nói rằng cô hoàn toàn không xứng đáng với danh hiệu quá lớn này.

2018, một năm thăng hoa trong âm nhạc của Ariana Grande nhưng cũng là một năm thăng trầm trong đời tư của nữ nghệ sĩ này. Cô liên tiếp nhiều lần lỡ hẹn với khán giả khiến nhiều người gán cho cô biệt danh “nữ hoàng hủy show”.

Về đời tư, trong năm nay, danh ca 25 tuổi nhận tin bạn trai cũ Mac Miller đột ngột qua đời do sốc ma túy. Trước đó, nữ ca sĩ cũng bất ngờ đính hôn với Pete Davidson rồi hủy hôn trong chóng vánh.