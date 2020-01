Ariana Grande biểu diễn ở Grammy

Ca sĩ Ariana Grande thông báo trên Instagram sẽ hát ở Lễ trao giải Grammy lần thứ 62.

Ariana viết trên Instagram: “Hẹn gặp các bạn vào ngày 26/1”. Dòng chia sẻ ngắn gọn của nữ ca sĩ nhận 1,5 triệu lượt thích sau 7 tiếng đồng hồ. Nhiều người ái mộ bày tỏ nóng lòng được xem màn trình diễn của nữ ca sĩ.

Năm ngoái, Ariana Grande mâu thuẫn với ban tổ chức giải. Cô rút khỏi danh sách nghệ sĩ biểu diễn vào phút chót. Ken Ehrlich – nhà sản xuất âm nhạc của Grammy – nói rằng Ariana Grande từ chối xuất hiện vì không có đủ thời gian chuẩn bị. Ca sĩ đã phản bác trên Twitter: “Tôi có thể tập luyện cho màn biểu diễn trong một đêm, ông biết điều đó mà Ken. Thế nhưng tôi quyết định không tham dự vì ông đã kìm hãm sự sáng tạo và khả năng thể hiện bản thân của tôi”.

Theo Variety, Ariana Grande muốn trình bày ca khúc 7 Rings – phát hành hồi tháng 1/2019. Tuy nhiên, ban tổ chức yêu cầu cô hát God is A Woman – bài hát được đề cử ở hạng mục “Trình diễn Pop xuất sắc”. Dù không xuất hiện, Ariana đã giành giải Grammy đầu tiên trong đời – “Album Pop xuất sắc” với Sweetener.

Ariana Grande sinh năm 1993 tại Florida, Mỹ. Cô theo đuổi dòng nhạc Pop và R&B đan xen funk, dance và hip hop. Cô gây chú ý khi album đầu tay, Yours Truly, vào ‘top-10’ trên bảng xếp hạng Billboard Mỹ, năm 2013. Album thứ hai – My Everything – đạt hạng nhất tại Mỹ, Úc và Canada. Tài khoản Instagram của cô thu hút 163 triệu người theo dõi, là một trong những ngôi sao kiếm tiền nhiều nhất từ mạng xã hội.