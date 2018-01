Arab Saudi yêu cầu hoàng tử chi 6 tỉ đô để được tại ngoại

Giới chức Arab Saudi yêu cầu Hoàng tử Al-Waleed Bin Talal, một trong những người giàu nhất thế giới, trả 6 tỉ Mỹ kim để được tự do.

Hoàng tử Al-Waleed, người giàu nhất Trung Đông và giàu thứ 57 trên thế giới, là một trong hàng chục doanh nhân, thành viên hoàng gia và quan chức chính phủ bị giam giữ gần đây trong cuộc trấn áp tham nhũng do Thái tử Mohammad Bin Salman đứng đầu.

Wall Street Journal cho hay nếu bỏ ra 6 tỉ Mỹ kim, ông Al-Waleed sẽ được tại ngoại. Nhiều người đã chi tiền để được thả nhưng khoản tiền mà giới chức Arab Saudi đề ra với ông Al-Waleed được cho là cao nhất.

Các cáo buộc chống lại hoàng tử này bao gồm tống tiền, nhận hối lộ và rửa tiền. Ông được tin là có khối tài sản ước tính 18,7 tỉ Mỹ kim và nắm cổ phần ở hàng loạt công ty khác như Citi Bank, Disney, Twitter và khách sạn Savoy ở London.

Tuy nhiên, Hoàng tử Al-Waleed được cho là từ chối chi tiền để đổi lấy tự do, tuyên bố rằng hành động này đồng nghĩa với nhận tội. Số tiền khổng lồ cũng được cho là sẽ khiến một phần lớn đế chế kinh doanh mà ông đã dành cả đời để gây dựng bị sụp đổ.

Một nguồn tin cho biết hiện tỉ phú này đang thương thảo việc trao một phần Công ty Kingdom Holdings cho chính phủ Saudi Arabia thay vì dùng tiền mặt.

Tháng trước, Hoàng tử Mutaib Bin Abdullah, con trai của cố quốc vương Abdullah, đồng thời là người đứng đầu Vệ binh Quốc gia, đã được trả tự do sau khi chi 1 tỉ Mỹ kim. Có tổng cộng 320 người bị bắt trong cuộc trấn áp ở Arab Saudi.

Trong một cuộc phỏng vấn với New York Times, Thái tử Mohammad Bin Salman nói rằng mỗi năm, có khoảng 10% ngân sách chính phủ bị thiệt hại do tham nhũng, kể từ năm 1980.

Theo ông, 95% những người bị bắt đã đồng ý thỏa hiệp. Khoảng 1% có thể chứng minh rằng họ trong sạch và trường hợp của họ sẽ bị xóa bỏ. Khoảng 4% tuyên bố họ không tham nhũng và muốn cùng các luật sư ra tòa.