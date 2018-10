Anh Will Nguyễn trở lại thăm viếng đại học Yale sau khi được chính quyền cộng sản Việt Nam trả tự do.

New Haven, Connecticut: Sau gần 2 tháng được chính quyền cộng sản Việt Nam trả tự do, anh Will Nguyễn đã trở lại đại học Yale ở thành phố New Haven trong hôm thứ hai ngày 1 tháng 10, để thuyết trình về những hoạt động và kinh nghiệm anh đã có, trong chuyến về Việt Nam vừa qua.

Buổi thuyết trình đã diễn ra ở trung tâm văn hóa người Mỹ gốc Á Châu.

Anh Will Nguyễn đã kể cho cử tọa nghe về những tham dự của anh trong các cuộc biểu tình chống lập những đặc khu cho Trung quốc mướn cũng như việc chính quyền cộng sản ban hành những đạo luật kiểm soát hệ thống internet.

Cho dù bị công an bắt giữ vì tham dự cuộc biểu tình, anh Will Nguyễn cho biết là anh ta không hối hận về việc anh đã làm.

Anh Nguyễn cũng cho biết anh bị công an đánh đập, tra hỏi trong 3 ngày, và bị buộc phải công khai thú nhận “tội” trên màn ảnh truyền hình.

Anh bị giam giữ 1 tháng.Với những hỗ trợ của thân nhân và bạn đồng học trường đại học Yale đã tạo ra những chiến dịch truyền thông hiệu quả nhằm đòi chính quyền cộng sản phải trả tự do cho anh Will Nguyễn.

Anh Nguyễn cũng cho biết anh ta đang viết một cuốn sách về những kinh nghiệm anh đã trải qua trong nhà tù cộng sản.