Anh cảnh báo không dùng nhu liệu Kaspersky của Nga

Cơ quan an ninh mạng của Anh vừa cảnh báo các cơ quan chính phủ nước này không dùng nhu liệu chống virus của hãng bảo mật Kaspersky Lab (Nga).

Theo thông tấn xã Reuters, trong thư gửi tới các cơ quan liên hệ, giám đốc Trung tâm an ninh mạng quốc gia Anh (NCSC), ông Ciaran Martin, cho rằng không nên dùng nhu liệu chống virus do Nga sản xuất trong những hệ thống mạng chứa những thông tin quan trọng vì nếu chính phủ Nga có thể xâm nhập, điều đó sẽ gây nguy cơ cho an ninh quốc gia.

Ông Ciaran Martin cũng cho biết cơ quan ông đang trong giai đoạn đàm phán với hãng Kaspersky Lab để phát triển một hệ thống khung nhằm đánh giá các sản phẩm của hãng bảo mật Nga sử dụng tại Anh.

Đầu năm nay, nhu liệu Kaspersky đã bị cấm sử dụng trong các hệ thống mạng của chính phủ Mỹ cũng vì phía Mỹ lo ngại công ty này có liên quan mật thiết với các cơ quan tình báo tại Moscow, theo đó nhu liệu Kaspersky có thể bị lợi dụng làm công cụ do thám.

Ông Martin cho biết trong thư cảnh báo: “Chúng tôi đang thảo luận với hãng Kaspersky Lab về việc liệu chúng tôi có thể phát triển một khung cơ chế để chúng tôi và các đơn vị khác có thể độc lập kiểm chứng hay không”.

Về phía Kaspersky Lab, công ty này cho biết họ sẵn lòng hợp tác với NCSC để giải quyết các mối nghi ngại.

Thời gian qua Kaspersky đã lên tiếng phản đối gay gắt trước những cáo buộc nói các sản phẩm của họ có liên quan tới chính phủ Nga. Công ty này cho rằng họ chỉ là nạn nhân khi mâu thuẫn căng thẳng gia tăng giữa Nga và Mỹ.