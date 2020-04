Ăn xin kiểu New York: đâm người nếu không cho tiền

New York: Không có dân ăn xin nào dữ dội cho bằng những người ăn xin ở thành phố New York theo như tin của báo New York Times trong hôm thứ hai ngày 27 tháng 4.

Tại vùng đại thủ phủ Toronto, cũng có ăn xin đứng ở các ngã tư đường, chờ đèn đỏ, cầm lon đi dọc theo hàng xe xin tiền. Nhưng phần lớn những người này chỉ xin và nếu không cho thì thôi.

Cá nhân chúng tôi cũng có lần bị xin “đểu” mà vẫn phải cho. Có một lần dừng xe vì đèn đỏ ở trên đường quẹo từ trong thành phố Toronto ra xa lộ Queen Elizabeth Way, một người phóng ra cầm cái cọ nước lau kính xe cho mình.. chúng tôi bắt buộc phải đưa cho hắn ta $2, sợ rằng không cho tiền, tên này dùng ngay cái cọ nước phang vào xe là mình còn tốn cả ngàn dollars tiền sửa xe.

Theo tin của báo New York Times thì một kẻ ăn mày ngồi trên xe lăn, xin tiền khách qua lại trên đường Sixth Avenue và W. 3rd Street vào lúc 6 giờ chiều hôm chúa nhật 26 tháng 4.

Một người đàn ông đi ngang không những không cho tiền còn xua tay đuổi tên ăn xin này đi. Tức giận hắn liền móc con dao dấu trong người, đâm trọng thương người khách bộ hành và sau đó lẩn vào đám đông tẩu thoát.