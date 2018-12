Ấn tượng Atlanta

Nguyễn Thơ Sinh

Nếu: Cali đi dễ khó về, thì Atlanta được nhiều người coi là cái nôi đất lành chim đậu. Vâng, quả nhiên vậy, nhìn vào khung sắt kiên cố bề thế của ngôi Thánh đường Các Thánh Tử Đạo Việt Nam đang xây cất trị giá hơn 14 triệu Mỹ kim trong giai đoạn thi công cơ bản, người ta có thêm bằng chứng tin đây là dẫn chứng cụ thể về mảnh đất hiền hòa dễ sống này, vì có “lực” mới “tòng tâm” được.

Những cây thông dáng cao, đứng thẳng là ấn tượng du khách đến đây nhận ra. Atlanta là vậy, xứ sở của những cây thông sừng sững khó nhầm lẫn. Cuối tháng 12, trời rét đậm. Mưa nhiều. Không gian ẩm thấp khiến những chiếc áo khoác dài, những chiếc khăn quấn cổ và những đôi ủng da như có thêm đất dụng võ. Những ánh mắt thân thiện chan chứa, chẳng ai ngờ nơi đây từng là bãi chiến trường khốc liệt của cuộc bầu cử tranh ghế thống đốc giữa hai ứng viên bên tám lạng, bên nửa cân: Stacey Abrams và Brian Kemp hồi đầu tháng 11.

Mùa phiếu 2018 tại đây đã đi vào lịch sử, một cuộc chạm trán nảy lửa giữa hai chiến dịch vận động cử tri chưa từng có trong lịch sử Georgia. Tiền đổ ra không ít. Rồi thì đã sao? Cũng xong. Bao háo hức mệt nhoài. Những nỗ lực vắt kiệt. Cuối cùng người ta không thể nấn ná hoài cổ mãi với các sự kiện chính trị. Atlanta năng động và bận rộn. Cuộc sống phải lăn bánh. Giá xăng 87 bỗng nhiên ở giá dưới $2/gallon, điều mà sau nhiều năm kinh tế khó khăn, quăng lên quật xuống, khiến người ta khó tin vào điều mình trông thấy.

Một anh bạn quen làm nghề build tiệm và các cơ sở kinh doanh mới (tên Hùng) vui vẻ kể: Năm nay em lãnh nhiều công trình, làm việc mệt quá bác ơi. Điều đó ít nhiều khẳng định kinh tế nơi đây đang khởi sắc. Sau nhiều năm ì ạch, chẳng trách ai được, nắng hạn ắt ao hồ phải cạn, người muốn đầu tư phải cẩn thận, dè dặt. Nay, phải chăng do Tổng thống Trump có tài thao lược, kinh bang tế thế, dân Mỹ nói chung, dân Atlanta nói riêng hưởng sái lây nên người ta tự tin hơn trong việc bỏ vốn làm ăn!

Đến thăm Atlanta, Freeway 85 vẫn kẹt xe như muôn thuở. Chuyện kể lại, hồi tháng 3 năm 2017 cây cầu chính của trục lộ (bản doanh của dân homeless sống dưới gầm cầu nơi có nhiều thùng hóa chất được họ tận dụng) phát hỏa. Bảy làn đường kẹt cứng. Quân đội được huy động để hỗ trợ cứu cháy. Xe cộ lưu thông bữa đó mạnh ai nấy tìm đường detour ngắn nhất về nhà cho sớm. Giao thông tắc nghẽn nhiều tuần liền. Atlanta là vậy, đất lành chim đậu, khả năng đáp ứng hạ tầng cơ sở gần như không theo kịp đà phát triển bùng nổ dân số nơi đây.

Bản thân Atlanta không phải là một thành phố lớn. Nghe vậy nhiều người tròn xoe mắt: Giỡn chơi hoài. Quả nhiên về mặt lý thuyết, thống kê dân số năm 2017 Atlanta có khoảng 486,290 người, xếp hạng 39 trong số những thành phố đông dân của Mỹ (most-populous city in the United States). Tuy nhiên đây chỉ là Atlanta nói riêng, thực tế Atlanta là trung tâm văn hóa kinh tế xã hội của riêng nó và vùng phụ cận với số dân lên tới 5.8 triệu người. Vâng. Chính xác như thế. Các thành phố vệ tinh xung quanh Atlanta giúp nơi đây trở thành metropolitan lớn thứ 9 của Mỹ! Còn so sánh trong phạm vi vùng đông nam của Mỹ, Atlanta và vùng phụ cận đứng thứ 3, chỉ sau Greater Washington và Greater Miami.

Không hổ danh, nội phi trường quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport không thôi đủ khiến bạn tâm phục, khẩu phục. Không ngoa, đây là phi trường lớn nhất Hoa Kỳ phục vụ một lượng khách khổng lồ (năm 2017 lên tới 101.491.106 lượt khách), sau đó là Phi trường Chicago O’Hare International Airport phục vụ khoảng 76.949.504 lượt khách (cùng năm). Xếp hạng ba là Phi trường Los Angeles International Airpor tiếp đón lượng khách lên tới 74.937.004 người. Phi trường Dallas-Fort Worth lớn cỡ vậy cũng chỉ đứng hạng tư với lượng khách 64.074.762 (năm 2017).

Trò chuyện với mấy anh bạn trà dư tửu hậu nơi đây, lý do Atlanta (nói gộp đặng dễ hình dung) đất lành chim đậu vì nhiều năm qua dân lánh nạn thiên tai nơi khác kéo đến. Florida thôi khỏi nói, bão tố ì đùng. Xích lên một chút là North Carolina tình trạng cũng chẳng khả quan lắm mỗi khi mùa bão đến. Ngay như Alabama lâu lâu còn bị bão lụt hăm he nữa mà. Còn Atlanta, nơi đây có vẻ bình an hơn. Lâu lắm rồi không nghe nói tới bão tố càn quét tàn phá Atlanta.

Với nụ cười thân thiện, anh Tuấn, người luôn tạo được ấn tượng gần gũi với đồng hương nhắc đi nhắc lại: Atlanta đất lành chim đậu. Vậy người ta mới dồn về đây. Bản thân anh từng sống ở Texas (anh hóm hỉnh kể: Tổng cộng hai mươi ngày). Anh đến Atlanta lập nghiệp tính đến nay đã hơn ba mươi năm. Minh họa lời anh nói, theo công bố của Phòng thương mại Metro Atlanta Chamber of Commerce (năm 2006) Atlanta và vùng phụ cận bao gồm 140 thành phố vệ tinh và thị trấn nhỏ thuộc 28 quận hạt. Whoa! Hèn gì Atlanta hoành tráng tới cỡ đó. Vì vậy để cho tiện, dân Atlanta thường nói mình sống ở Atlanta thay vì nói tên thị trấn mình đang sống như Lawrenceville, East Point, Redan, Milton, hay Dallas… (Thưa vâng, tại đây quả có một thị trấn tên Dallas với số dân lên tới gần 23.000 người)!

Dân địa phương có thời gian quỡn hoặc khách xa ghé thăm, Downtown Atlanta có nhiều điểm du lịch thu hút đầy ấn tượng. Không nói gì nhiều, nội Trung tâm Coca-Cola nơi đây đủ để cả nhà có một ngày tham quan thú vị. Nơi đây, thủ phủ của thương hiệu nước uống Cola-Cola với ê hề thông tin về một công ty doanh thu khổng lồ (năm 2017 – 35.41 billion USD) nổi tiếng mạnh thường quân hỗ trợ các giải thể thao lớn, trong đó có các giải thế vận hội Olympic. Sát cạnh bên có The Georgia Aquarium, một trung tâm thủy sinh địa chỉ thường trú của hơn trăm ngàn các loại động vật thủy sinh nước ngọt và nước mặn, các loại bò sát, ếch nhái… thuộc chục ngàn chủng loại; đáng kể hơn cả là những bể kiếng khổng lồ chứa hàng chục triệu gallon nước biển.

Nếu thích thăm thú những tác phẩm điêu khắc cây cảnh, vườn bách thảo Atlanta Botanical Garden là địa chỉ không nên bỏ lỡ. Được thành lập năm 1976, Atlanta Botanical Garden chiếm diện tích hơn 30 acres, giáp với Công viên Piedmont Park thuộc khu vực Midtown Atlanta. Mục tiêu của vườn bánh thảo: Phát triển, bảo tồn, triển lãm, giáo dục, nghiên cứu, và giải trí (Develop and maintain plant collections for the purposes of display, education, conservation, research and enjoyment). Vâng. Với bàn tay khéo léo của những nghệ nhân chăm sóc cây cảnh có tâm có tài, những hình ảnh sống động từ cây kiểng sẽ khiến bạn ngạc nhiên sửng sốt. Muốn biết rõ hơn, bạn có thể tìm hiểu qua những hình ảnh image do Google cung cấp, nhất định bạn sẽ thán phục bởi những sáng tạo nghệ thuật gần như khó tin nhưng có thật. Đặc biệt hàng năm nơi đây Lễ hội thắp đèn Christmas Light kéo dài từ Thanksgiving qua New Year, càng khiến địa chỉ này nên đưa vào danh sách những sinh hoạt lễ hội cuối năm cần tham quan.

Nếu hứng thú các hoạt động dã ngoại, adventure, bạn không nên bỏ qua Stone Mountain Park với những nét đẹp thiên nhiên hùng vĩ. Tại đây lịch sử còn ghi dấu những tên tuổi lớn trong lịch sử Nội chiến Mỹ (phe Confederate Miền Nam) như Tướng Stonewall Jackson, Tướng Robert E. Lee hay Tổng thống Jefferson Davis. Bên cạnh đó là những trò chơi sinh hoạt thể dục thể thao lành mạnh cho mọi lứa tuổi.

Vâng. Atlanta – Niềm tự hào của nhiều gia đình người Việt coi đây là tổ ấm, quê hương thứ hai. Những tờ báo ấn bản Việt ngữ sôi động phát hành nhộn nhịp. Chợ búa. Ôi. Rẻ. Tươi. Đầy đủ đến độ ê hề. Có ai ngờ đi chợ Hong Kong ở đây người ta có thể tìm thấy đọt mì (ngọn sắn), lá lốt tươi, rau dền tía, đọt lang, hoa chuối, và bao loại rau thơm húng hẹ của Mễ vốn khó tìm tại những nơi khác. Bơ trái nào cũng tươi ngon, giá rẻ. Hơn 15 cửa tiệm bánh mì tại Atlanta gần như đủ tư cách khẳng định món ăn “thổi kèn” này đã chọn Atlanta làm thủ phủ.

Cứ thế, người dân nơi đây dường như rất tự hào về mảnh đất này. Anh Phong, một gương mặt quen thuộc với đồng hương hóm hỉnh cười: Không biết bà con Việt Nam ở Atlanta xếp hàng thứ mấy trên đất Mỹ! Nghe anh hỏi, những địa danh như: Quận Cam, Houston, Dallas, New Orleans, Washington DC, Chicago… được đưa ra so sánh. Ấn tượng chung về Atlanta là chẳng thiếu thứ gì, đặc biệt về mặt ẩm thực Atlanta nức tiếng (có lẽ) chỉ thua Phố Bolsa, Thủ phủ ẩm thực của người Việt trên xứ Mỹ!

Vâng. Atlanta, mảnh đất hiền hòa hiếu khách là vậy. Bất luận là bữa cơm tình thân gia đình, một bàn tiệc để anh em “chú, bác” có dịp gặp gỡ sau nhiều năm xa cách, một bữa tiệc sinh nhật bỏ túi dành riêng cho khách xa từ Thụy Điển ghé thăm, hay đơn giản chỉ là một bữa cơm ngày giỗ có linh mục đến làm phép nhà mới, thậm chí chỉ là những tô mì ăn liền nấu vội lót bụng khi đồng hương giúp nhau thay lại cánh cửa cũ, tiếng đàn guitar réo rắt, rượu ấm, tình nồng; những điều đáng quý ấy người ta có thể tìm thấy rất sẵn tại Atlanta, mảnh đất giàu tình, giàu nghĩa; giữa người với người…

Thực ra tinh thần bầu ơi thương lấy bí cùng của con cháu Giao Chỉ nơi đâu trên đất Mỹ cũng ấm áp chan hòa. Có điều với Atlanta, nhìn từ lăng kính khách phương xa ghé thăm, người ta sẽ thấy rõ hơn tinh thần đồng bào tương thân tương ái nơi đây, sáng đẹp hơn, lung linh hơn; rất đáng giữ gìn bảo tồn cho con cháu nhiều thế hệ sau.

Nguyễn Thơ Sinh