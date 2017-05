Ăn trái khổ qua

Ngày 27 tháng Tư 2017, Hạ Viện Cộng Hòa lại đem trái khổ qua ObamaCare ra xào nấu, nêm thật nhiều đường cho bớt đắng, dễ nuốt; họ đã thử nghiệm 6 lần, nhưng lần nào cũng ‘bất thành’, trái khổ qua vẫn đắng.

ObamaCare là một đạo luật liên bang -luật Affordable Care Act, luật Y Phí Nhẹ; luật được Quốc Hội thứ 111 thông qua, và tổng thống Barack Obama ký ban hành ngày 23 tháng Ba 2010. Luật này khiến bệnh viện và phòng mạch bác sĩ, phải chuyển từ quan điểm kiếm lợi tức thật nhiều, sang quan điểm phục vụ quần chúng, mở rộng cửa, đón nhận một số bệnh nhân đông hơn, tính giá rẻ hơn. Tuy không còn được thẳng tay đòi tiền con bệnh, nhưng trong 7 năm hạ giá đôi chút, nhà thương vẫn được xây cất thêm với một tốc độ rất nhanh, và quí vị bác sĩ, y tá vẫn ở nhà đẹp, lái xe tốt.

Phương cách để đạt được 2 mục tiêu: gia tăng số người được chăm sóc y tế đông hơn, và y phí rẻ hơn được thực hiện bằng cách bán ra một loại bảo hiểm y tế giá rẻ. Luật ACA đòi hỏi các hãng bảo hiểm phải bán bảo hiểm cho mọi người -kể cả những người đang lâm trọng bệnh.

Trước năm 2010, hãng bảo hiểm từ chối không bán bảo hiểm cho những người mắc bệnh nan y, vô phương điều trị, vì việc điều trị những thân chủ này rất tốn kém, thuốc đắt tiền, bệnh nhân lại cần được chăm sóc suốt đời, khiến hãng bảo hiểm đã không lời, mà còn lỗ nữa. Mà lỗ là điều tối kỵ của các doanh nhân.

Họ từ chối không bán bảo hiểm cho những người bị bệnh nan y, bỏ mặc bệnh nhân chờ mỏi, chờ mòn trong những phòng đợi đông kín người của bệnh viện công cộng. Chờ cho tới ngày chết.

Luật ACA không chỉ giảm lợi tức của các hãng bảo hiểm, mà còn lấy tiền từ công quỹ ra đài thọ phần sai biệt giữa giá bán bảo hiểm, với trị giá tối thiểu của y phí cần có để trị bệnh cho số đông.

ACA được thảo ra dựa trên quan niệm tái phối trí lợi tức giữa giới nghèo khó, không có tiền mua bảo hiểm y tế, và giới giầu có, sống thừa thãi, mỗi năm bỏ bạc triệu, bạc tỉ vào saving. ‘Tái phối trí lợi tức’ bằng cách đóng thuế doanh nghiệp nhiều hơn, lấy tiền bù đắp cho thân chủ nghèo của ACA, để họ chỉ phải trả y phí nhẹ, mà vẫn được bệnh viện và phòng mạch đón nhận.

Quan điểm của chính phủ Donald Trump ngược lại, họ đang giảm thuế cho giới cự phú, và huỷ bỏ nhiều chương trình phúc lợi cho người nghèo; hai trong những chương trình bị cắt là ObamaCare, và HUD (Housing and Urban Development-chương trình gia cư và phát triển thành phố); cơ quan HUD -phụ trách việc trợ giúp tiền mướn nhà, dưới hình thức vouchers, cho những gia đình nghèo – vừa thông báo cho sở Houston housing authority (yểm trợ gia cư) là 100,000 gia đình nghèo sẽ bị cắt vouchers mướn nhà.

Về ObamaCare thì, chỉ trong 100 ngày đầu tiên tân chính phủ cầm quyền, Bạch Cung và Quốc Hội đã 7 lần tìm cách thay đổi luật ACA bằng đạo luật mới American Health Care Act; lần đầu tiên, ngày 20 tháng 1, 2017, tổng thống Trump ký Executive Order đặt nền móng pháp lý cho cuộc vận động này. Hạ Viện đem vấn đề ra thảo luận 5 lần mà không lần nào thảo ra được một dự luật vì sự chống đối của các dân biểu Dân Chủ và của một số dân biểu Cộng Hoà không đồng ý hủy bỏ ObamaCare.

Trong những buổi ‘hội làng’ town hall với dân biểu, nghị sĩ địa phương, cử tri viết khẩu hiệu, ‘bãi nhiệm Trump, chứ không hủy bỏ ACA’.

Không muốn phải đối diện với khối cử tri bất mãn, nhiều vị dân cử trốn ‘hội làng’, không họp với cử tri nữa. Cử tri dán bố cáo ‘tìm trẻ lạc’ nhờ cảnh sát tìm, và dẫn độ nhưng viên chức này trở về với cử tri.

Hành pháp đang hướng dẫn khối dân biểu Cộng Hòa sử dụng lợi khí cắt giảm ngân khoản tài trợ cho luật ACA, như họ đang cắt ngân khoản của HUD, để nếu chưa giết được ObamaCare thì cũng gây tê liệt cho chương trình chăm sóc y tế đang được quần chúng yểm trợ. Dự luật American Health Care Act (AHCA) do khối dân biểu Cộng Hòa đưa ra vẫn không tìm đủ phiếu để được thông qua. Khoảng 30 dân biểu Cộng Hòa bỏ phiếu chống AHCA.

Cuộc thảo luận về ACA phải tạm ngưng hôm 27/4/2017, vì Hạ Viện cần khẩn cấp thảo luận và thông qua đạo luật cấp ngân khoản tạm cho chính phủ có tiền, tiếp tục hoạt động thêm một tuần lễ nữa (cho đến ngày 5 tháng 5/2017). Không thông qua được, chính phủ sẽ hết tiền, phải đóng cửa vào nửa đêm 28/4/2017; và cũng từ thời điểm đó sẽ xẩy ra cảnh mất việc, không lương của vài trăm ngàn công chức liên bang, thời gian mất việc kéo dài cho đến ngày chính phủ lại có ngân khoản để trả lương cho họ.

Ngân khoản tạm cũng chỉ kéo dài được một tuần -thời gian cần thiết để dân biểu 2 đảng Cộng Hòa và Dân Chủ tìm cách thoả thuận với nhau về ngân sách $1 trillion (1,000 tỉ Mỹ kim) cho nửa niên khóa sau – chấm dứt vào ngày 30 tháng Chín.

Không ai muốn chính phủ đóng cửa, nhưng năm 2013, chính phủ đã phải đóng cửa 17 ngày; hôm 27/4/2017, chủ tịch Hạ Viện Paul Ryan nói với phóng viên truyền thông, “tôi tin tưởng là Hạ Viện sẽ thoả thuận cấp ngân khoảng tạm cho chính phủ điều hành trong 1 tuần lễ.” Không ai nỡ hình dung việc ông nói khác hơn được.

Lãnh đạo khối dân biểu Dân Chủ, bà Nancy Pelosi nói, “Đất nước cần một giải pháp lâu dài, chứ không cần những dung hoà tạm, gác mọi khó khăn lại ngày hôm sau.”

PHẢI NHÌN NHẬN NỖ LỰC nhường nhịn của khối Cộng Hòa: họ thôi, không đòi hủy bỏ luật ACA -trái đắng đang làm khổ nhiều chính khách Cộng Hòa- trong vòng 100 ngày chấp chánh đầu tiên của tổng thống Donald Trump nữa. Thời điểm đáo hạn của quyết tâm 100 ngày là ngày 29/4/2017.

Trả lời câu hỏi, “chừng nào xé luật ACA”, dân biểu Ryan bảo phóng viên truyền thông, “chừng nào có đủ phiếu để xé.” Tâm sự buồn thảm của ông Chủ Tịch.

Một câu ca dao Việt Nam mô tả tâm trạng cười ra nước mắt của ông:

Đói lòng nhai trái khổ qua,

Nuốt vô sợ đắng, nhả ra bạn cười

Quả là tội nghiệp ông Chủ Tịch Hạ Viện; tổng thống Trump cũng đáng thương nữa: ông bảo phóng viên Reuters là ông tưởng làm tổng thống dễ hơn công việc ông làm ngày trước: địa ốc và bầu show truyền hình.

Câu tuyên bố bất hủ của ông sau 98 ngày ‘mần’ tổng thống, “I loved my previous life. I had so many things going.” (Tôi thèm cuộc sống cũ, biết bao nhiêu chuyện vui).

ACA mới chỉ là trái khổ qua, mà ông còn có thể nuốt vào hay nhả ra, cái giá của trừng phạt chỉ là ‘sợ đắng’ hay ‘bạn cười’; đáng sợ hơn 2 trừng phạt đó là hỏa tiễn Bắc Hàn, là khuôn mặt thâm hiểm, đóng cửa của Tập Cận Bình, và là những bí mật tội lỗi của tổng thống đang nằm trên bàn giấy của Vladimir Putin.

Ông tiếc cái dĩ vãng bầu show TV và tỉ phú có vợ đẹp là đúng quá, nhưng tổng thống Richard Nixon cũng chỉ từ chức ngày không còn ai cho ông ngồi trong Bạch Cung nữa. Căn nhà sơn trắng đó có ma lực tạo ra bệnh nghiện ‘four more years’ đấy. Xin ông ráng ngồi vững trong nhiệm kỳ thứ nhất, rồi thủng thẳng tính đến chuyện ‘nữa’ hay ‘thôi’.

Nguyễn đạt Thịnh