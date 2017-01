Ăn cắp ở phi trường: đổ tội cho “kẻ xấu lợi dụng”

Sau những phàn nàn của đông đảo người sử dụng phi trường Tân Sơn Nhất, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã ra thông cáo cho hay có tình trạng một số kẻ xấu lợi dụng trà trộn khu vực nhà ga sân bay để lấy cắp tư trang, hành lý của hành khách, người đón tiễn…

Theo đó, những ngày qua, nhu cầu đi lại của hành khách tăng cao, kiều bào từ khắp nơi trên thế giới về Việt Nam đón Tết cổ truyền qua sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Hằng ngày, tại khu vực nhà ga luôn chật kín người. Một số kẻ xấu đã lợi dụng trà trộn để lấy cắp tư trang, hành lý của hành khách, người đón tiễn.

Hiện Trung tâm an ninh hàng không Tân Sơn Nhất đã tăng cường đảm bảo an ninh trật tự ở mức cao nhất, phối hợp chặt chẽ với công an TP HCM, công an phường, quận và cảnh sát hình sự nhằm kịp thời xử lý các tình huống xảy ra.

Cảng hàng không Tân Sơn Nhất khuyến cáo hành khách cần cảnh giác, quản lý giữ gìn hành lý tư trang, tránh để quên đồ vật dụng cá nhân. Cảnh giác với các đối tượng xấu chen lấn xô đẩy lợi dụng đám đông để trộm cắp. Trường hợp hành khách phát hiện đối tượng xấu cần thông báo ngay cho nhân viên an ninh để được hỗ trợ, tránh tình trạng đáng tiếc xảy ra.

Cùng tin liên quan đến các vụ trộm cắp ở sân bay, báo Tuổi Trẻ ngày 25 tháng 1 dẫn lời ông Trần Doãn Mậu, giám đốc Cảng vụ hàng không miền Nam, cho biết từ phản ánh của hành khách bị mất điện thoại, qua hình ảnh ghi lại của camera an ninh, họ đã xác định được hành khách “cầm nhầm” điện thoại trong lúc đông người tại ga đến quốc tế và đã lập biên bản xử phạt.

Ông Mậu cho biết 27 và 28 tháng Chạp là cao điểm, lượng khách quốc tế nhập cảnh dao động hơn 21.000 – 22.000 lượt/ngày. Tổng số chuyến bay tại cảng Tân Sơn Nhất là gần 800 chuyến, trong đó có khoảng 130 chuyến quốc tế đến.