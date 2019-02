Amazon mở tiệm tạp hóa tự chọn

Mô hình cửa hàng tạp hóa tự chọn này sẽ giúp khách hàng có trải nghiệm mua sắm thú vị, chỉ cần bước vào cửa hàng, chọn món hàng và đi về, tiền sẽ tự động thanh toán sau.

Cửa hàng tạp hóa đầu tiên của Amazon mang tên Amazon Go đặt ở Seattle. Kế hoạch này được đưa ra trong bối cảnh Amazon muốn thu hút thêm nhiều khách hàng tiềm năng biết đến sản phẩm của mình, thay vì mua hàng online như trước đây.

Đây là mô hình cửa hàng không cần dùng đến nhân viên thu ngân hay quầy tính tiền. Khách hàng chỉ cần bước vào cửa hàng, chọn những món đồ cần mua và sau đó bước ra khỏi cửa hàng. Việc thanh toán sẽ được thực hiện qua thẻ tín dụng đã lưu trong hồ sơ cá nhân của khách hàng.

Gianna Puerini, Phó chủ tịch của Amazon Go, cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng sau bốn năm nghiên cứu và đưa vào thử nghiệm, hệ thống cửa hàng tự động này đã hoạt động rất tốt.

Cửa hàng này nằm trong tòa nhà văn phòng Amazon. Để bắt đầu mua sắm, khách hàng phải quét ứng dụng Amazon Go bằng điện thoại thông minh và đi qua một cửa check-in.

Amazon Go sử dụng hệ thống camera và cảm biến trọng lượng đặt trên kệ để theo dõi quá trình mua hàng của người dùng. Những gì khách hàng lấy đi hoặc bỏ lại trên kệ đều sẽ được tính toán chính xác.

Khi quay trở lại và bước qua quầy check-in để ra khỏi cửa hàng, hệ thống sẽ tự nhận diện sản phẩm mà khách hàng đã mang đi để tự động thanh toán.

Ngay khi vừa bước vào cửa hàng, khách hàng sẽ bắt gặp những món ăn trưa có sẵn như bánh mì, salad, sữa. Sâu bên trong là các mặt hàng như thịt và các bộ dụng cụ cho bữa ăn. Chỉ có quầy rượu vang và bia thì nhân viên Amazon mới kiểm tra ID của khách hàng.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng mô hình cửa hàng như Amazon Go sẽ gặp phải không ít thách thức. Với những khách hàng có ngoại hình khá giống nhau, hệ thống nhận diện camera có thể bị nhầm lẫn và phát sinh nhiều trường hợp gian lận.

Thêm vào đó, trẻ con khi bước vào cửa hàng có thể tinh nghịch phá phách khiến các sản phẩm trên kệ bị xáo trộn, dẫn đến tình trạng khách hàng tới sau không thể tìm thấy chính xác món hàng họ mong muốn.