Album BTS bán chạy nhất thị trường Mỹ

“Map of the Soul: 7” là album duy nhất đạt doanh số trên nửa triệu bản tại thị trường Mỹ trong sáu tháng đầu năm.

Theo Forbes, trong bản nghiên cứu thị trường âm nhạc Mỹ sáu tháng của Nielsen Music ngày 9/7, album phòng thu thứ tư của nhóm nhạc BTS – “Map of the Soul: 7” – dẫn đầu với doanh số 552.000 bản, bỏ xa ‘After Hours’ của The Weeknd – đứng thứ hai với 407.000 bản.

“Map of the Soul: 7” nối dài thành công của BTS tại thị trường Mỹ, trở thành album thứ tư trong hai năm của nhóm đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200. Trong tuần đầu tiên phát hành, album bán được 349.000 bản. Nielsen Music cho biết 95% doanh số album là đĩa vật lý, còn lại là bản digital bán trên các hệ thống phát hành trực tuyến. Các chuyên gia cho rằng đây là kết quả bất ngờ, trong thời kỳ âm nhạc số.

Làng nhạc Mỹ chịu ảnh hưởng từ dịch Covid-19, giảm 18% doanh số so với năm trước. Tuy nhiên, số lượt nghe nhạc trực tuyến tăng 16,2%, đạt 420 tỉ lượt. Doanh số mặt hàng đĩa than vinyl cũng tăng 11,2% so với cùng kỳ năm ngoái.