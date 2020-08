ABBA tái xuất năm 2021 với 5 ca khúc mới và tour diễn thực tế ảo

Nhóm nhạc huyền thoại ABBAsẽ đánh dấu màn tái xuất trong năm 2021 với 5 ca khúc mới.

Đồng thời trong thời gian dịch Covid-19 vẫn còn hoành hành, nhóm đã quyết định thực hiện thêm một tour diễn thực tế ảo nhằm thúc đẩy hoạt động của nền công nghiệp âm nhạc thế giới.

Hồi năm 2018, ABBA từng thông báo về dự án trở lại sau khi cùng nhau thu âm 2 ca khúc mới. Tựa đề hai ca khúc là “I Still Have Faith In You” và “Don’t Shut Me Down”. Vào đầu năm 2020, thành viên Benny Andersson một lần nữa hé lộ rằng những bản nhạc này sẽ “được phát hành trong năm nay”. Tuy nhiên, kế hoạch tái xuất của ABBA đành phải dời lại do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên toàn cầu.

Tận dụng thời gian cách ly, nhóm nhạc Thụy Điển đã sáng tác thêm 3 ca khúc nữa bổ sung vào dự án sắp tới. Đây là lần đầu tiên sau 35 năm, người hâm mộ được thưởng thức những ca khúc mới của ABBA.

BRA200258_local_728x90_A

Thành viên Björn Ulvaeus cũng khẳng định rằng các ca khúc mới của ABBA sẽ được phát hành vào năm 2021. Björn Ulvaeus cho biết: “Một trong số đó sẽ có giai điệu Pop nhịp nhàng. Có bài thì mang vẻ hoài niệm hơn, đượm buồn theo kiểu Bắc Âu nhưng cũng không kém phần vui tươi”.

Ngoài các ca khúc mới, ABBA còn khiến người ái mộ nôn nóng khi quyết định sẽ thực hiện một tour diễn thực tế ảo. Theo tiết lộ của Björn Ulvaeus, nhóm nhạc sẽ xuất hiện với một diện mạo trẻ trung hơn được sáng tạo bởi các họa sĩ và đạo diễn hình ảnh. Björn Ulvaeus cho biết: “Họ chụp ảnh chúng tôi ở nhiều góc cạnh, yêu cầu chúng tôi biểu lộ cảm xúc trước máy quay, thậm chí đo kích thước đầu của chúng tôi để mang lại những hình ảnh sống động nhất”. Björn Ulvaeus nói đùa rằng có vẻ như kích thước đầu của họ chẳng hề thay đổi trong khi các bộ phận trên cơ thể bắt đầu “rệu rạo” khi tuổi già ập đến.

ABBA là nhóm nhạc Thụy Điển với 4 thành viên Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson và Anni-Frid Lyngstad. Trong thập niên 1970, họ vô cùng nổi tiếng và từng được mệnh danh là một trong những nhóm nhạc thành công nhất trong lịch sử. Ban nhạc dừng hoạt động vào năm 1982 và từng tái hợp vào năm 2016 trong một sự kiện riêng tư. Những ca khúc kinh điển như Happy New Year, Mamma Mia, Dancing Queen được thính giả trên toàn thế giới yêu mến đến tận bây giờ.

Âm nhạc của ABBA từng là cảm hứng để sáng tạo nên phim nhạc kịch nổi tiếng “Mama Mia”. Mới đây, nhà sản xuất Judy Craymer còn tiết lộ dự định thực hiện tiếp phần 3 cho chuỗi phim ăn khách này và đưa vào 4 bài hát của ABBA.